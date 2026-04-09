Nikšić i američki izaslanik Volc poručili: Južna interkonekcija ključ stabilnosti i sigurnosti Bosne i Hercegovine

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić sastao se danas u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu s posebnim izaslanikom Ministarstva energetike Sjedinjenih Američkih Država Džošuom Volcom (Joshua Volz).

Sastanku je prisustvovao i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, kao i predstavnici Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, predvođeni otpravnikom poslova Džonom Ginkelom (John Ginkel).

Na sastanku je posebno istaknuto jučerašnje gotovo jednoglasno usvajanje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o "Južnoj interkonekciji Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska" u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, uz ocjenu da se radi o značajnom koraku ka realizaciji jednog od najvažnijih energetskih projekata u zemlji.

Sagovornici su naglasili da je za stupanje zakona na snagu potrebno njegovo usvajanje i u Domu naroda Parlamenta FBiH, čija je sjednica zakazana za narednu sedmicu, nakon čega slijedi fokus na zaključivanje međudržavnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

Značaj projekta

Premijer Nikšić istakao je opredijeljenost za što skoriji početak realizacije projekta, naglašavajući njegov širi značaj.

- Ovaj projekt doživljavamo ne samo kao ekonomski, već i kao sigurnosni. Njegova realizacija predstavlja važan iskorak za dugoročnu stabilnost Bosne i Hercegovine i jedan je od najvažnijih rezultata koji ova Vlada Federacije može ostaviti - poručio je Nikšić.

Volc i Ginkel čestitali su na usvajanju zakona u Predstavničkom domu, ističući širi značaj projekta za odnose dvije zemlje.

- Ovo je strateški važan projekt koji dodatno zbližava Sjedinjene Američke Države i Bosnu i Hercegovinu. On potvrđuje da je BiH spremna za investicije u energetski sektor, ali i da bude dio sigurnosti i stabilnosti u Evropi - rekao je Volc.

Ocijenjeno je i da usvajanje zakona predstavlja snažan signal investitorima.

- Ovo je projekt koji otvara prostor za nova ulaganja i dodatno jača interes američkih investitora za Bosnu i Hercegovinu - kazao je Ginkel.

Premijer Nikšić naglasio je da će Vlada učiniti sve kako bi se ubrzali naredni koraci i što prije vidjeli konkretni rezultati na terenu. S druge strane, američki izaslanik Volc poručio je da se, uz podršku američkih partnera, odmah nastavlja rad na pripremi implementacije projekta.

- Kako se završavaju formalni koraci, mi istovremeno radimo na angažmanu stručnih resursa kako bi se projekt što prije pokrenuo - istakao je Volc.

Naredna faza realizacije

Ministar Lakić ukazao je i na važnost naredne faze realizacije.

- Pred nama su ključni koraci, prije svega zaključivanje međudržavnog sporazuma, kako bismo osigurali nesmetan početak realizacije projekta - rekao je Lakić.

Naglašeno je da Južna interkonekcija predstavlja jedan od ključnih projekata za dodatno jačanje saradnje Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država u energetskom i infrastrukturnom sektoru, uključujući i zajedničko razmatranje mjera koje bi mogle doprinijeti stabilizaciji tržišta energenata i stvaranju povoljnijih uslova za građane i privredu.

U tom kontekstu istaknuta je i podrška Vladi Federacije BiH u planiranim mjerama koje se odnose na normalizaciju cijena goriva, uz poruku da postoji obostrana spremnost za ubrzanje svih zajedničkih aktivnosti usmjerenih ka ekonomskom razvoju Federacije BiH.