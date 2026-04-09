Konaković glumio u Pinkovoj seriji "Seks i selo", čiji je producent bio njegov kum Memija

Predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić prokomentirao je na društvenim mrežama nagle promjene stavova prvog čovjeka raspadnutog NiP-a Elmedina Konakovića o Pink televiziji.

- Konaković TV Pink odjednom proglasio četničkim projektom, a za njih davao intervjue i, čak, glumio u njihovoj kultnoj seriji “Seks i selo”. Producent Pinkove serije bio je čuveni Konakovićev kum Gordan Memija, što potvrđuje njihovu bliskost sa ovom TV kućom. Kakav licemjer i čovjek koji misli da javnost nema memoriju, pamet i YouTube na raspolaganju. Pogledajte - poručio je Radončić te objavio insert iz serije u kojoj Konaković glumio.