Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

REAKCIJA RADONČIĆA

Konaković glumio u Pinkovoj seriji "Seks i selo", čiji je producent bio njegov kum Memija

Kakav licemjer i čovjek koji misli da javnost nema memoriju, pamet i YouTube na raspolaganju

Radončić: Konaković misli da javnost nema memoriju. Avaz - Pink TV

S. S.

9.4.2026

Predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić prokomentirao je na društvenim mrežama nagle promjene stavova prvog čovjeka raspadnutog NiP-a Elmedina Konakovića o Pink televiziji.

- Konaković TV Pink odjednom proglasio četničkim projektom, a za njih davao intervjue i, čak, glumio u njihovoj kultnoj seriji “Seks i selo”. Producent Pinkove serije bio je čuveni Konakovićev kum Gordan Memija, što potvrđuje njihovu bliskost sa ovom TV kućom. Kakav licemjer i čovjek koji misli da javnost nema memoriju, pamet i YouTube na raspolaganju. Pogledajte - poručio je Radončić te objavio insert iz serije u kojoj Konaković glumio.

# ELMEDIN KONAKOVIĆ
# FAHRUDIN RADONČIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.