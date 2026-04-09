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NA PUTU SREBRENIK–BRČKO

Video / Ljudski život je najvažniji: Hrabre kamiondžije pod punim teretom se sklanjaju hitnoj pomoći

Reporter "Avaza" zabilježio je trenutke brzog reagovanja i solidarnosti na terenu, gdje svaka sekunda može spasiti ljudski život

Hrabre kamiondžije pod punim teretom se sklanjaju hitnoj pomoći. E. Trako/Avaz

Piše: Evelin Trako

9.4.2026

Na putu Srebrenik–Brčko, hrabre kamiondžije pod punim teretom sklanjaju svoja vozila kako bi omogućile prolaz hitnoj pomoći.

Reporter "Avaza" zabilježio je trenutke brzog reagovanja i solidarnosti na terenu, gdje svaka sekunda može spasiti ljudski život.

Vozači kamiona pokazali su da je sigurnost i život drugih na prvom mjestu.

# KAMIONI
# KAMIONDŽIJE
# BIH
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