Video / Ljudski život je najvažniji: Hrabre kamiondžije pod punim teretom se sklanjaju hitnoj pomoći

Na putu Srebrenik–Brčko, hrabre kamiondžije pod punim teretom sklanjaju svoja vozila kako bi omogućile prolaz hitnoj pomoći.
NA PUTU SREBRENIK–BRČKO
Reporter "Avaza" zabilježio je trenutke brzog reagovanja i solidarnosti na terenu, gdje svaka sekunda može spasiti ljudski život
Hrabre kamiondžije pod punim teretom se sklanjaju hitnoj pomoći. E. Trako/Avaz
Na putu Srebrenik–Brčko, hrabre kamiondžije pod punim teretom sklanjaju svoja vozila kako bi omogućile prolaz hitnoj pomoći.
Reporter "Avaza" zabilježio je trenutke brzog reagovanja i solidarnosti na terenu, gdje svaka sekunda može spasiti ljudski život.
Vozači kamiona pokazali su da je sigurnost i život drugih na prvom mjestu.
VJERUJU U TRADICIJU