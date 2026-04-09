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SLUŽBENA POSJETA

Čović s ambasadorom Ukrajine u BiH: Fokus na stabilnim institucijama i provedbi reformi

Također je izražena nada za okončanjem ratnih stradanja te skorom uspostavom mira i stabilnosti u Ukrajini

Bačinski i Čović. Sektor za odnose s javnošću PSBiH

M. Až.

9.4.2026

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović primio je danas u nastupnu posjetu amabasadora Ukrajine u Bosni i Hercegovini Volodimira Bačinskija te su razgovarali o bilateralnim odnosima dvije zemlje, kao i o aktuelnim okolnostima u Evropi.

Poseban naglasak stavljen je na jačanje saradnje u političkom, privrednom i institucionalnom području, dok je u kontekstu evropskih procesa BiH, naglašena važnost stabilnih institucija, provedbe reformi i nastavka saradnje s međunarodnim partnerima.

Također je izražena nada za okončanjem ratnih stradanja te skorom uspostavom mira i stabilnosti u Ukrajini.

Bilateralni odnosi dvije zemlje ocijenjeni su prijateljskima, uz obostranu spremnost za nastavak saradnje, posebno u pogledu evropskih integracija, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

# BIH
# UKRAJINA
# DRAGAN ČOVIĆ
# VOLODYMYR BACHYNSKI
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