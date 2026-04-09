Čović s ambasadorom Ukrajine u BiH: Fokus na stabilnim institucijama i provedbi reformi

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović primio je danas u nastupnu posjetu amabasadora Ukrajine u Bosni i Hercegovini Volodimira Bačinskija te su razgovarali o bilateralnim odnosima dvije zemlje, kao i o aktuelnim okolnostima u Evropi.

Poseban naglasak stavljen je na jačanje saradnje u političkom, privrednom i institucionalnom području, dok je u kontekstu evropskih procesa BiH, naglašena važnost stabilnih institucija, provedbe reformi i nastavka saradnje s međunarodnim partnerima.

Također je izražena nada za okončanjem ratnih stradanja te skorom uspostavom mira i stabilnosti u Ukrajini.

Bilateralni odnosi dvije zemlje ocijenjeni su prijateljskima, uz obostranu spremnost za nastavak saradnje, posebno u pogledu evropskih integracija, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.