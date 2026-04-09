Nikšić najavljuje preokret na tržištu goriva: Otvaramo vrata za naftu iz Amerike, cijene moraju pasti

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić obrazložio je današnju odluku Vlade FBiH o upućivanju inicijative za privremeno ukidanje carine od deset posto na uvoz nafte iz "trećih zemalja". Prema njegovim riječima, cilj je jasan – obuzdati inflaciju i osigurati stabilnije tržište.

SAD kao novi ključni partner

Nikšić je istakao da bi se eliminisanjem carina otvorila vrata za nove dobavljače, što bi direktno uticalo na konkurenciju i cijene na pumpama.

- Smatramo da bi time otvorili prostor za naftu iz SAD-a i drugih zemalja, koje bi onda ukidanjem tih carina bile jake konkurentne, čime bi se otvorio prostor za niveliranje cijena nafte i naftnih derivata. Vjerujemo da ćemo tako utjecati i na cijene drugih proizvoda i smanjiti inflacijski udar - izjavio je Nikšić.

Lančana reakcija na tržištu

Vlada FBiH vjeruje da uklanjanje carinskih barijera nije samo pomoć distributerima, već preventivna mjera koja bi trebala spriječiti nagle skokove cijena osnovnih životnih namirnica koji su usko vezani za troškove transporta.

U inicijativi se navodi da bi se ovim potezom smanjila ovisnost o trenutnim, dominantnim pravcima uvoza, te povećala otpornost domaćeg tržišta na vanjske šokove i eventualne prekide u isporuci.

Besplatno skladištenje i ograničene marže

Premijer je podsjetio i na to da je Vlada ranije stavila kapacitete naftnih terminala u Blažuju na raspolaganje distributerima uz mogućnost besplatnog skladištenja.

- To je podrška distributerima, a njihova podrška svim stanovnicima FBiH je da osiguravaju da ne ostanemo bez goriva. Mi ne možemo utjecati na cijene nafte na globalnom tržištu, ali uz ograničenja marže dajemo svoj doprinos očuvanju standarda građana, potpuno svjesni činjenice u kakvom okruženju živimo - zaključio je Nikšić.