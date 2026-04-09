Video / Arman Morankić: Mog Erdoana nema, kada sam ih slao u Sarajevo, nisam ni slutio da se ovo može desiti

Bliže se dva mjeseca od jezive tramvajske nesreće u kojoj je poginuo mladić iz Brčkog Erdoan Morankić.

Njegov otac Arman Morankić, inače muzičar iz Brčkog, primio nas je u svom domu i prvi put javno progovorio o smrti sina.

Na portalu "Avaza" ste mogli pratiti najzanimljivije izjave iz intervjua.

1' - S obzirom šta se sve izdešavalo - dobro sam. Imamo amplitude, počnemo tonuti, pa ne damo. Obavio sam razgovor s porodicom čim se desilo. Njih dvoje sam ubijedio da se to možda i nije desilo i da ćemo ići u Sarajevo da utvrdimo šta se desilo.

2' - Pokušao sam ih tako sabrati, razmišljao sam samo kako da se dočepam Ardijana, da se nas troje sastavimo da bi lakše to sve podnijeli. Ratno sam dijete, pa lakše podnosim teške situacije. I muzikom se bavim 30 godina, a i tu sam se svega nagledao.

3' - Pokušao sam da porodicu održim u pameti koliko je moguće. Kroz ovu kuću je prošlo hiljadu ljudi za dva mjeseca.

4' - Nudili su nam da ostanemo u Nedžarićima da spavamo, htio sam da izbjegnem da budem među skrhanim ljudima. Imali smo tu noć da se saberemo.

5' - Svega se izdešavalo. Hvala svim ljudima koji su bili uz nas, pa i putem vašeg medija. Neki ljudi iz Sarajeva su puno pomogli oko prijevoza tijela, to je bilo komplikovano.

6' - Nije što su moja, ali to su zlatna djeca.

7' - Najveći izazov je kako Ardijanu nadomjestiti Erdoana. Psihički je jak, ali valjda je to do 5.000 knjiga koje je pročitao. Erdoan je uvijek vukao, a Ardijan je išao za njim.

8' - Dejstvujem samo kada ima smisla, sada nema smisla. Nema smisla da sada idem u sve medije i pričam ono što pričam vama. Da je to od nekog značaja da će ova država biti puno bolja, ja bih pješkao išao od medija do medija. Nije to stvar ljenosti.

9' - Država nije igračka, rusvaj moramo prolaziti.

10' - Strepio sam od onoga od čega svaki roditelj strepi. Pojačan je kriminal, mogućnost pucnjave, veliki grad ima više problema uvijek.

11' - Brčko je do prije 10 godina bio miran grad, a onda su se počeli dešavati problemi. Pričao sam sa suprugom i rekao da šta mi pričamo o Sarajevu, a ovdje se bacaju bombe na lokal. Ovo je jedna od sto hiljada vjerovatnoća, nikada nisam pomislio da ovo može ugroziti moju djecu.

12' - Mislim da za odgovornost treba da se podvuče 15-20 godina, a ne samo godina, dvije ili pet. Ne aludiram ništa, ja sam apolitičan. Ljudi bi trebali da snose odgovornost, ovdje nije kriv jedan čovjek, nego sistem ili nekoliko povezanih sistema.

13' - Mene najviše zanima da neko nevin ne strada u ovom procesu.

14' - Upozoren sam da ovo može potrajati.

16' - U puno jedinstavnijim stvarima su ishodi komplikovaniji. Ovo je jako teška i zeznuta situacija i velika tragedija.

17' - Teško je prihvatiti razloge ove situacije. Razgovarao sam s direktorom GRAS-a, tu su saučešća, došao je na dženazu. Trebalo je nešto stisnuti i doći.

18' - Pitali su mi mogu li neki doći na dženazu, rekao sam da na dženazu može svako doći, pa i neko ko je kriv. Nek se krivi na drugoj strani, a ispravlja na trećoj strani. Ko ima imalo morala, na kraju će dobiti neku svoju bolest koja ga sljeduje.

19' - Miješanje politike se moralo realno desiti. Ne možeš izbjeći loptu ako si na stadionu. Kako odjednom stari tramvaji više nisu tu, rekao sam da ako mogu maknuti stare tramvaje.

21' - Ako se neko obogatio jer se voze stari tramvaji da bi se meni ovo desilo, neka to nosi na savjesti.

22' - Možda ne znaju šta će.

23' - Samo da se ne objesi pogrešan čovjek. U mnogo organizovanijim zemljama teško je tužilaštvima. Treba sve potegnuti i od ranije.

24' - Može biti greška vozača, može biti greška servisera, koji zna da je ovo ubica na putu.

25' - Iz blasfemija nam ginu djeca, trebamo zrelije razmišljati, nismo više mi toliko mlada zemlja.

26' - Kada su mi djeca položila vozačku, nisam im dao da voze, jer sam vidio da ne znaju. To svaki roditelj može da uradi.

27' - Ja sam dijete izgubio, to nema šta više.

28' - Život je jako opasan, više je mogućnosti da umremo, nego da ostanemo živi i zdravi. Meni je teško i u nabavku otići.

29' - Sav dalji razgovor od "primi moje saučešće" je jako naporan, jer mi smo imali već hiljade takvih razgovora.

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