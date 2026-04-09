Obavljeni razgovori opozicije u RS: Stanivuković, Trivić i Blanuša formirali tim bez Vukanovića

Opozicija u RS je formirala tim za izradu zajedničke programske platforme u kojem, za sada, nema lidera Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića.

Iz SDS-a su saopćili da tim neposredno poslije Vaskrsa kreće sa izradom platforme.

- Razgovori su bili otvoreni i konstruktivni. Očekujemo da u narednim razgovorima učestvuje i Nebojša Vukanović i da nakon usaglašavanja naših stavova ponovo organizujemo sastanak pregovaračkih timova svih opozicionih stranaka", naveli su iz ove stranke u objavi na Facebooku.

Sastanku su prisustvovali predsjednik SDS-a Branko Blanuša, predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković i predsjednica Narodnog fronta Јelena Trivić.