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ZAJEDNIČKA PLATFORMA

Obavljeni razgovori opozicije u RS: Stanivuković, Trivić i Blanuša formirali tim bez Vukanovića

Razgovori su bili otvoreni i konstruktivni, naveli su

Stanivuković, Trivić i Blanuša. Facebook

M. Až.

9.4.2026

Opozicija u RS je formirala tim za izradu zajedničke programske platforme u kojem, za sada, nema lidera Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića.

Iz SDS-a su saopćili da tim neposredno poslije Vaskrsa kreće sa izradom platforme.

- Razgovori su bili otvoreni i konstruktivni. Očekujemo da u narednim razgovorima učestvuje i Nebojša Vukanović i da nakon usaglašavanja naših stavova ponovo organizujemo sastanak pregovaračkih timova svih opozicionih stranaka", naveli su iz ove stranke u objavi na Facebooku.

Sastanku su prisustvovali predsjednik SDS-a Branko Blanuša, predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković i predsjednica Narodnog fronta Јelena Trivić.

# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# JELENA TRIVIĆ
# RS
# BRANKO BLANUŠA
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