Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PRIKRIVALA RATNU ULOGU

Bivša pripadnica jedinice "Zulfikar": Nada Tomanić osuđena u SAD na 30 mjeseci zatvora

Osuđena je na 30 mjeseci zatvora zbog svjesne prevare imigracionih vlasti kada je slagala o svojoj ratnoj prošlosti kako bi dobila državljanstvo SAD

Ministarstvo pravde SAD. AP

M. Až.

9.4.2026

Nada Radovan Tomanić optužena za psihičko i fizičko zlostavljanje srpskih civila tokom rata u Bosni i Hercegovini osuđena je na 30 mjeseci zatvora zbog svjesne prevare imigracionih vlasti kada je slagala o svojoj ratnoj prošlosti kako bi dobila državljanstvo SAD.

Nada Tomanić, koja je gotovo deceniju radila u skladištu prehrambene robe dok je živjela u Hartfordu i stekla državljanstvo, bila je do specijalne jedinice "Zulfikar" Armije Bosne i Hercegovine, koja je čuvala zarobljenike na planini Igman u centralnoj Bosni i Hercegovini tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu

Bivši zatvorenici, koji bi svjedočili protiv Tomanićeve da nije priznala krivicu za imigracionu prevaru, rekli su istražiteljima da je, između ostalog, bila dio grupe čuvara koji su do smrti tukli zatvorenika po imenu Jadranko Glavaš.

# SAD
# NADA RADOVAN TOMANIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.