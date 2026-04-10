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PRVI POTPREDSJEDNIK VLADE

Komemorativna sjednica Rusmiru Mahmutćehajiću danas u Sarajevu

Komemorativna sjednica, s početkom u 11 sati, bit će održana u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine

Rusmir Mahmutćehajić. Fena

FENA

10.4.2026

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine organizira danas komemorativnu sjednicu povodom smrti akademika Rusmira Mahmutćehajića, prvog potpredsjednika Vlade Republike BiH.

Komemorativna sjednica, s početkom u 11 sati, bit će održana u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Suorganizatori sjednice su Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Univerzitet u Sarajevu.

Prvi potpredsjednik Vlade Republike Bosne i Hercegovine i ministar za energetiku, rudarstvo i industriju Republike BiH Rusmir Mahmutćehajić preminuo je 5. aprila u Sarajevu, u 78.godini života.

Rusmir Mahmutćehajić rođen je 29. juna 1948. u Stocu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je 1973. na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a 1975. magistrirao i 1980. doktorirao na Univerzitetu u Zagrebu. Specijalizaciju je obavio 1982. u Međunarodnom centru za teoretsku fiziku u Trstu, Italija, a postdoktorske studije 1988. na Katoličkom univerzitetu u Leuvenu, Belgija.

Radio je kao istraživač i direktor u Institutu zaštite na radu univerziteta u Sarajevu, te kao direktor Instituta za ergonomiju istog univerziteta; od 1985. do 1991. radio je kao profesor i dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Osijeku, Hrvatska.

Od 1991. do 1992. bio je potpredsjednik Vlade Bosne i Hercegovine, a od 1992. do 1994. ministar za energetiku, rudarstvo i industriju Bosne i Hercegovine, kada je podnio ostavku.

Bio je i član savjeta univerziteta u Sarajevu i Osijeku te predsjednik Komisije za društvene djelatnosti Vlade Bosne i Hercegovine.

Od 2023. je član Evropske akademije nauka i umjetnosti. U užem naučnom području objavio je preko stotinu stručnih i naučnih radova, od kojih osam knjiga. Objavio je i sedamnaest knjiga autorske proze, političkih i filozofskih eseja te prijevoda na bosanski jezik.

# KOMEMORATIVNA SJEDNICA
# SARAJEVO
# VLADA FBIH
# RUSMIR MAHMUTĆEHAJIĆ
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