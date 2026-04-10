Komemorativna sjednica Rusmiru Mahmutćehajiću danas u Sarajevu

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine organizira danas komemorativnu sjednicu povodom smrti akademika Rusmira Mahmutćehajića, prvog potpredsjednika Vlade Republike BiH.

Komemorativna sjednica, s početkom u 11 sati, bit će održana u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Suorganizatori sjednice su Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Univerzitet u Sarajevu.

Prvi potpredsjednik Vlade Republike Bosne i Hercegovine i ministar za energetiku, rudarstvo i industriju Republike BiH Rusmir Mahmutćehajić preminuo je 5. aprila u Sarajevu, u 78.godini života.

Rusmir Mahmutćehajić rođen je 29. juna 1948. u Stocu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je 1973. na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a 1975. magistrirao i 1980. doktorirao na Univerzitetu u Zagrebu. Specijalizaciju je obavio 1982. u Međunarodnom centru za teoretsku fiziku u Trstu, Italija, a postdoktorske studije 1988. na Katoličkom univerzitetu u Leuvenu, Belgija.

Radio je kao istraživač i direktor u Institutu zaštite na radu univerziteta u Sarajevu, te kao direktor Instituta za ergonomiju istog univerziteta; od 1985. do 1991. radio je kao profesor i dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Osijeku, Hrvatska.