Za dva mjeseca u BiH smanjen broj turista za 1,2 posto, broj noćenja povećan za 3,7 posto

U periodu januar – februar 2026. godine turisti su u Bosni i Hercegovini ostvarili 197.203 posjete, što je za 1,2 posto manje u odnosu na isti period 2025. godine.

Domaći turisti ostvarili su 1,3 posto posjeta više u odnosu na isti period 2025. godine, dok su strani turisti ostvarili 2,7 posto posjeta manje u odnosu na isti period prethodne godine.

U periodu januar – februar 2026. turisti su u Bosni i Hercegovini ostvarili 469.204 noćenja, što je za 3,7 posto više u odnosu na isti period 2025. godine. Domaći turisti ostvarili su 4,3 posto više noćenja u odnosu na isti period 2025. godine, dok je broj noćenja stranih turista bio viši za 3,4 posto u odnosu na isti period prethodne godine.

U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista bilo je 32,8 posto dok je učešće stranih turista iznosilo 67,2 posto.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Hrvatske (34,6 posto), Srbije (19,2 posto), Slovenije (7,1 posto), Turske (6,8 posto) i Crne Gore sa (4,8 posto) noćenja, što predstavlja 72,5 posto ukupnog broja noćenja. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 27,5 posto noćenja, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 95,6%.