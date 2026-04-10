Brojna imenovanja na Vladi FBiH: Kadar Naše stranke novi član Uprave Operatora za OIEiEK

Vlada Federacije BiH na jučerašnjoj sjednici donijela je Rješenje kojim se Samir Numanović postavlja za direktora Gender centra Federacije BiH.

Donesena je Odluka kojom se imenuju vršioci dužnosti članova Uprave Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju do okončanja procedure imenovanja na mandat, a najduže na period od tri mjeseca i to Gorana Valke (Naša stranka). Prethodno je donesena Odluka o prestanku mandata direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju.

Data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru Privrednog društva Pretis d.d. Vogošća za donošenje odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave ovog privrednog društva do okončanja konkursne procedure, a najduže na do dvanaest mjeseca i to Fuada Šehića za v.d. direktora, Senada Turbe za v.d. izvršnog direktora za tehniku, Ardite Buljubašić za v.d. izvršnog direktora za komercijalno finansijske poslove, te Rijada Vrabca za v.d. izvršnog direktora za sigurnost, razvoj projekata i investicije. Prije toga donesena je Odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva Pretis d.d. Vogošća za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave ovog privrednog društva.

Data je prethodna saglasnost Skupštini Privrednog društva Operator – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do tri mjeseca, i to Edvina Granića, Latifa Bećarević i Davora Bošnjaka. Prije toga data je prethodna saglasnost Skupštini Privrednog društva Operator – Terminal Federacije d.o.o. Sarajevo za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala, radi isteka mandata na koji su imenovani.

Vlada je dala i prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Privrednog društva UNIS GINEX d.d. Goražde za donošenje Odluke o imenovanju Admina Pešteka za vršioca dužnosti člana Uprave privrednog društva, izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove, do okončanja konkursne procedure, a najduže na i period od dvanaest mjeseci. Prije toga data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru Privrednog društva UNIS GINEX d.d. Goražde za donošenje odluke o razrješenju dosadašnjeg člana Uprave, izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove.

Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni Adnan Mahmutović (Unis Ginex d.d. Goražde) i Sanjin Dugalić (Feroelektro d.d. Sarajevo).