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POZNATI NOVINAR

Rondić o Vukanoviću: "Čovjek je - i to mu veoma imponuje - četnik!"

Velikom broju Bošnjaka ‘lampice upalile’ tek nakon što je Vukanović rekao da se ‘ne mogu voljeti dvije žene - poručio Rondić

Rondić i Vukanović. Screenshot

D. H.

10.4.2026

Poznati bh. novinar Adnan Rondić osvrnuo se na polemiku između Zvonka Komšića i Nebojše Vukanovića, ističući ono što vidi kao selektivnu reakciju dijela javnosti.

„Meni je u svoj ovoj priči Komšić – Vukanović najzanimljivije da su se velikom broju Bošnjaka ‘lampice upalile’ tek nakon što je Vukanović rekao da se ‘ne mogu voljeti dvije žene’, pojašnjavajući tako zbog čega navija za Srbiju, a ne za Bosnu i Hercegovinu“, naveo je Rondić.


Status Adnana Rondića. Screenshot

- Da, u međuvremenu čestita Bajram i poruči da voli ‘sve dobre ljude’. I ova će povika na njega optimistično potrajati do Kurban bajrama, kad će uslijediti nova bajramska čestitka, a merhametli Bošnjaci će poletjeti da mu se zahvale, suznih očiju i šapćući: Aferim, naš Vukane - poručio je Rondić.

Na kraju, osvrnuo se i na Zvonka Komšića, u pozitivnijem tonu:

- Nadaren, odgovoran. Ne mora se svakome dopadati način, stil kojim radi. I ne treba. A veliko je zadovoljstvo s njim surađivati - zaključio je Rondić.

Dodaje da ga posebno čudi što su određeni stavovi Vukanovića ranije prolazili bez ozbiljnijih reakcija.

„A čovjek otvoreno i već godinama za sebe govori da je srpski nacionalista, čovjek negira genocid u Srebrenici, ljude proglašava ratnim zločincima bez sudske presude, sasvim mu je u redu Bošnjake nazivati ‘Turcima’, lijepo mu je među ravnogorcima i rado ih podržava. Čovjek je - i to mu veoma imponuje, u tome ne vidi uvredu, šta više - četnik. “, istakao je.

Rondić dalje navodi kako takav politički profil kod dijela javnosti ne izaziva problem, sve dok se ne dotakne osjetljivih identitetskih pitanja.


# NEBOJŠA VUKANOVIĆ
# ADNAN RONDIĆ
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