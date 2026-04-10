Rondić o Vukanoviću: "Čovjek je - i to mu veoma imponuje - četnik!"

Poznati bh. novinar Adnan Rondić osvrnuo se na polemiku između Zvonka Komšića i Nebojše Vukanovića, ističući ono što vidi kao selektivnu reakciju dijela javnosti.
„Meni je u svoj ovoj priči Komšić – Vukanović najzanimljivije da su se velikom broju Bošnjaka ‘lampice upalile’ tek nakon što je Vukanović rekao da se ‘ne mogu voljeti dvije žene’, pojašnjavajući tako zbog čega navija za Srbiju, a ne za Bosnu i Hercegovinu“, naveo je Rondić.
- Da, u međuvremenu čestita Bajram i poruči da voli ‘sve dobre ljude’. I ova će povika na njega optimistično potrajati do Kurban bajrama, kad će uslijediti nova bajramska čestitka, a merhametli Bošnjaci će poletjeti da mu se zahvale, suznih očiju i šapćući: Aferim, naš Vukane - poručio je Rondić.
Na kraju, osvrnuo se i na Zvonka Komšića, u pozitivnijem tonu:
- Nadaren, odgovoran. Ne mora se svakome dopadati način, stil kojim radi. I ne treba. A veliko je zadovoljstvo s njim surađivati - zaključio je Rondić.
Dodaje da ga posebno čudi što su određeni stavovi Vukanovića ranije prolazili bez ozbiljnijih reakcija.
„A čovjek otvoreno i već godinama za sebe govori da je srpski nacionalista, čovjek negira genocid u Srebrenici, ljude proglašava ratnim zločincima bez sudske presude, sasvim mu je u redu Bošnjake nazivati ‘Turcima’, lijepo mu je među ravnogorcima i rado ih podržava. Čovjek je - i to mu veoma imponuje, u tome ne vidi uvredu, šta više - četnik. “, istakao je.
Rondić dalje navodi kako takav politički profil kod dijela javnosti ne izaziva problem, sve dok se ne dotakne osjetljivih identitetskih pitanja.