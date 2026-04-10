Rondić o Vukanoviću: "Čovjek je - i to mu veoma imponuje - četnik!"

Poznati bh. novinar Adnan Rondić osvrnuo se na polemiku između Zvonka Komšića i Nebojše Vukanovića, ističući ono što vidi kao selektivnu reakciju dijela javnosti. „Meni je u svoj ovoj priči Komšić – Vukanović najzanimljivije da su se velikom broju Bošnjaka ‘lampice upalile’ tek nakon što je Vukanović rekao da se ‘ne mogu voljeti dvije žene’, pojašnjavajući tako zbog čega navija za Srbiju, a ne za Bosnu i Hercegovinu“, naveo je Rondić.



Status Adnana Rondića . Screenshot Status Adnana Rondića . Screenshot

- Da, u međuvremenu čestita Bajram i poruči da voli ‘sve dobre ljude’. I ova će povika na njega optimistično potrajati do Kurban bajrama, kad će uslijediti nova bajramska čestitka, a merhametli Bošnjaci će poletjeti da mu se zahvale, suznih očiju i šapćući: Aferim, naš Vukane - poručio je Rondić. Na kraju, osvrnuo se i na Zvonka Komšića, u pozitivnijem tonu: - Nadaren, odgovoran. Ne mora se svakome dopadati način, stil kojim radi. I ne treba. A veliko je zadovoljstvo s njim surađivati - zaključio je Rondić.