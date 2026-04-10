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VJERSKI PRAZNIK

Čestitka premijerke HNK-a vjernicima koji Uskrs slave po julijanskom kalendaru

Od srca želim da nam ovi veliki dani svima donesu obilje Božjega blagoslova, stoji u čestitki

Marija Buhač. Vlada HNK

FENA

10.4.2026

Predsjednica Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač uputila je, u ime kantonalne vlade i u lično ime, čestitku svim vjernicima koji Uskrs slave po julijanskom kalendaru.

- Vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti upućujem srdačne čestitke povodom blagdana Uskrsa. Od srca želim da nam ovi veliki dani svima donesu obilje Božjega blagoslova, mira i radosti i da nam budu trajnim nadahnućem za neumorno promicanje dobra, vjere i nade u pobjedu Dobra nam Zlim, nade u bolje sutra. Hristos voskrese – stoji u čestitki.

# MARIJA BUHAČ
# ČESTITKA
# VASKRS
# VJERSKI PRAZNIK
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