BHRT: Osuđujemo pritiske Vukanovića na naše urednike i rukovodstvo te prijetnje Eleka upućene Komšiću

Televizija Bosne i Hercegovine (BHT1) osuđuje pritiske na urednike i rukovodstvo BHT1 od strane Nebojše Vukanovića, predsjednika Liste za pravdu i red, nakon jučerašnjeg gostovanja u emisiji Jutro za sve na BHT1, te istup Nedeljka Eleka, predsjednika Nadzornog odbora OC Jahorina, koji može biti protumačen kao prijetnja uredniku emisije Zvonku Komšiću.

- Pritisci na uposlenike javnog medijskog servisa, kao i novinare uopće, su nedopustiva praksa, jer je osnovna uloga javnog servisa da postavlja pitanja od javnog interesa, bez straha, bez favoriziranja i bez političkog pritiska. U tom kontekstu, svako gostovanje u našem programu podrazumijeva spremnost na pitanja koja mogu biti i neugodna, posebno kada je riječ o javnim ličnostima i političkim akterima.