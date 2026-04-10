BHRT: Osuđujemo pritiske Vukanovića na naše urednike i rukovodstvo te prijetnje Eleka upućene Komšiću

Televizija Bosne i Hercegovine (BHT1) osuđuje pritiske na urednike i rukovodstvo BHT1 od strane Nebojše Vukanovića, predsjednika Liste za pravdu i red, nakon jučerašnjeg gostovanja u emisiji Jutro za sve na BHT1, te istup Nedeljka Eleka, predsjednika Nadzornog odbora OC Jahorina, koji može biti protumačen kao prijetnja uredniku emisije Zvonku Komšiću.
- Pritisci na uposlenike javnog medijskog servisa, kao i novinare uopće, su nedopustiva praksa, jer je osnovna uloga javnog servisa da postavlja pitanja od javnog interesa, bez straha, bez favoriziranja i bez političkog pritiska. U tom kontekstu, svako gostovanje u našem programu podrazumijeva spremnost na pitanja koja mogu biti i neugodna, posebno kada je riječ o javnim ličnostima i političkim akterima.
Sloboda izražavanja, uključujući pravo novinara da postavljaju pitanja i vode razgovor u interesu javnosti, ne može biti razlog za pritiske, uslovljavanja ili zahtjeve za sankcioniranjem. Svaki pokušaj da se zbog izgovorene riječi ili postavljenog pitanja vrši takav pritisak na novinare i urednike predstavlja ozbiljan udar na slobodu medija i uređivačku neovisnost.
U tom kontekstu osuđujemo Vukanovićeve zahtjeve i istupe usmjerene prema urednicima, redakciji i cjelokupnom programu BHT1. Takvi postupci stvaraju atmosferu pritiska i autocenzure, što je neprihvatljivo u svakom demokratskom društvu.
BHT1 će nastaviti profesionalno raditi u interesu javnosti, jednako poštujući svakog gosta bez obzira na spol, nacionalnost ili političku pripadnost. Nebojša Vukanović ima pravo uložiti prigovor na naš rad nadležnoj Regulatornoj agenciji za komunikacije Bosne i Hercegovine - naveli su iz BHRT-a.