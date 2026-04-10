Održana komemoracija prvom potpredsjedniku Vlade RBiH Rusmiru Mahmutćehajiću

Mahmutćehajić je preminuo 5. aprila u Sarajevu u 78. godini, a dženaza mu je klanjana u srijedu u rodnom Stocu.

Među prisutnima su bili premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, član Kolegijuma Predstavničkog doma PSBiH Denis Zvizdić, predsjedavajući Kolegijuma Doma naroda PSBiH Kemal Ademović, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar, general Armije RBiH Sefer Halilović, akademik Ejup Ganić i brojni drugi.

Danas je održana komemoracija prvom potpredsjedniku Vlade Republike BiH Rusmiru Mahmutćehajiću, u Velikoj sali Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a prisustvovale su brojne Mahmutćehajićeve kolege, kao i današnji nosioci izvršnih i zakonodavnih funkcija u našoj državi, ali i brojne druge osobe iz društvenog i političkog života.

Osim što je bio potpredsjednik prve Vlade Republike BiH, Mahmutćehajić je bio i ministar za energetiku, rudarstvo i industriju Republike Bosne i Hercegovine.

Rođen je 29. juna 1948. u Stocu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je 1973. na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a 1975. magistrirao i 1980. doktorirao na Univerzitetu u Zagrebu.

Specijalizaciju je obavio 1982. u Međunarodnom centru za teoretsku fiziku u Trstu, Italija, a postdoktorske studije 1988. na Katoličkom univerzitetu u Leuvenu.

Radio je kao istraživač i direktor u Institutu zaštite na radu univerziteta u Sarajevu te kao direktor Instituta za ergonomiju istog univerziteta; od 1985. do 1991. radio je kao profesor i dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Osijeku, Hrvatska.

Od 1991. do 1992. bio je potpredsjednik Vlade Bosne i Hercegovine, a od 1992. do 1994. ministar za energetiku, rudarstvo i industriju Bosne i Hercegovine, kada je podnio ostavku. Bio je i član savjeta univerziteta u Sarajevu i Osijeku te predsjednik Komisije za društvene djelatnosti Vlade Bosne i Hercegovine.

Od 1992. bio je predsjednik bosanskohercegovačkog komiteta CIGRE, od 1996. predsjednik izdavačkog savjeta časopisa "Dijalog", urednik časopisa "Bosanskohercegovačka elektrotehnika" i "Blagaja". Zatim je 1997. izabran za prvog predsjednika Međunarodnog foruma Bosna, a bio je i član Evropske akademije nauka i umjetnosti.

U užem naučnom području objavio je preko stotinu stručnih i naučnih radova, od kojih osam knjiga. Objavio je i sedamnaest knjiga autorske proze, političkih i filozofskih eseja te prijevoda na bosanski jezik.