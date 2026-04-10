Više od pet miliona KM za snažniji i dostupniji sistem socijalne zaštite u Federaciji BiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je četiri programa utroška sredstava iz oblasti socijalne zaštite u iznosu većem od pet miliona KM, s ciljem unapređenja kvaliteta usluga i jačanja podrške najranjivijim kategorijama društva.

Najveći dio sredstava, tri miliona KM, usmjeren je na jačanje kapaciteta ustanova socijalne zaštite kroz unapređenje postojećih i razvoj novih usluga, poboljšanje uslova smještaja korisnika, te unapređenje radnih uslova zaposlenih. Ova ulaganja omogućavaju dugoročno održiviji i kvalitetniji sistem brige za korisnike koji su u potpunosti oslonjeni na institucionalnu podršku. Sredstva će koristiti ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu Bakovići, Drin i Ljubuški, kao i ustanove Pazarić i Sarajevo.

Dodatnih dva miliona KM namijenjeno je razvoju vaninstitucionalnih oblika brige, odnosno podršci organizacijama koje pružaju socijalne usluge u zajednici, s posebnim fokusom na prevenciju institucionalizacije djece, osoba s invaliditetom i starijih osoba. Kroz ovaj program jačaju se porodični modeli brige, usluge podrške u zajednici i dostupnost socijalnih usluga tamo gdje ljudi žive, što predstavlja jedan od ključnih pravaca reforme sistema socijalne zaštite.

Za promociju i implementaciju Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji BiH 2025–2030 izdvojeno je 50.000 KM. Riječ je o sredstvima koja će biti usmjerena na podizanje svijesti, jačanje vidljivosti prava osoba s invaliditetom, te aktivnije uključivanje zajednice i institucija u provođenje strateških ciljeva.

Također, osigurana su sredstva u iznosu od 20.000 KM za programe stručnog osposobljavanja u oblasti primjene odgojnih preporuka prema maloljetnicima, s ciljem jačanja stručnih kapaciteta i unapređenja rada s ovom osjetljivom kategorijom.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić istakao je da je riječ o kontinuiranom jačanju sistema koji mora odgovoriti na stvarne potrebe ljudi.

- Ovim programima ne finansiramo samo projekte, već gradimo održiviji i pravedniji sistem socijalne zaštite i pripremamo teren za implementaciju Zakona o socijalnim uslugama čije usvajanje očekujemo. Naš fokus je na ljudima, na kvalitetu usluga koje dobijaju i na tome da podršku približimo zajednici, a ne da je zadržavamo isključivo u institucijama. Zato nam je posebno važno razvijati vaninstitucionalne usluge, jer one čuvaju dostojanstvo najranjivijih i omogućavaju život u poznatom okruženju. Istovremeno, kroz ulaganja u ustanove osiguravamo bolje uslove i za korisnike koji nemaju drugog izbora, osim život provesti u ustanovama trajnog zbrinjavanja – kazao je Delić.

Dodao je da je donošenje ovih programa i signal nastavka reformskih procesa.

- Ovo je dio šire reforme socijalne zaštite koju provodimo, a koja podrazumijeva prelazak sa projektnog i fragmentiranog finansiranja na sistemska rješenja, uključujući već spomenuti Zakon o socijalnim uslugama. Na taj način stvaramo stabilan okvir u kojem će usluge biti dostupne, kontinuirane i kvalitetne – naglasio je Delić.

Slijedom usvojenih programa, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uskoro će raspisati javne pozive za dodjelu sredstava i realizaciju ovih aktivnosti, čime se nastavlja proces jačanja sistema socijalne zaštite i unapređenja dostupnosti usluga širom Federacije BiH, saopćeno je iz tog, resornog ministartsva.