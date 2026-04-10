Spriječeno uklanjanje murala ratnom zločincu Praljku u Mostaru: Reagirao Kajan

U mostarskom naselju Ortiješ pokušano je uklanjanje murala posvećenog ratnom zločincu Slobodanu Praljku, ali akcija nije dovršena jer su se okupili građani i spriječili uklanjanje, uz psovke i prijetnje. Zastupnik u Parlamentu Federacije BiH Sanel Kajan, koji je ranije zatražio uklanjanje murala, zatražio je hitnu istragu i odgovornost.

Kajan je naglasio da grupe koje slave pravosnažno osuđene ratne zločince ne mogu i ne smiju biti jače od institucija države.

Podsjetio je na Član 145a Krivičnog zakona BiH, koji propisuje da svako ko dodijeli priznanje, nagradu ili bilo kakav podsjetnik licu osuđenom za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin, kao i onaj ko imenuje ulicu, trg, most ili instituciju po takvom licu, ili na bilo koji način veliča ratnog zločinca, mora biti kažnjen zatvorom od najmanje tri godine.

Posebno je istaknuo da su kazne jednako oštre i za dužnosnike, odgovorna lica ili zaposlenike u institucijama vlasti koji krše ove odredbe.

Kajan je postavio javno pitanje: Kako je grupa koja je spriječila uklanjanje murala znala tačan datum i vrijeme zakazane akcije? Naveo je da je taj podatak bio poznat isključivo Službi za inspekciju, postupajućoj inspektorici i osobi ili firmi koja je dobila nalog za uklanjanje.

- Može se zaključiti da postoji curenje informacija iznutra. Ko štiti one koji krše zakon i ko iz državnih redova direktno sabotira provođenje pravde? Da li je MUP HNK identificirao one koji nisu dozvolili da se provede zakon države Bosne i Hercegovine? - postavio je pitanje Kajan i zatražio hitnu istragu i odgovornost.