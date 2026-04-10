Sarajevo će biti centar vojne industrije: Početkom septembra najavljen prvi sajam naoružanja

Prvi bosanskohercegovački sajam namjenske industrije „First Balkan Shield – Industrial Expo & Summit 2026“, koji će biti održan početkom septembra, pozicionirat će Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu kao regionalno središte namjenske industrije, inovacija i međunarodne saradnje u tom strateški važnom sektoru, istaknuto je danas u Vladi Federacije BiH u Sarajevu.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić i predstavnici kompanije Unis Group, koja nosi implementaciju tog projekta, na pres-konferenciji predstavili su ključne detalje vezane za sajam, uključujući njegov značaj za razvoj namjenske industrije u Bosni i Hercegovini, jačanje domaće proizvodnje, povezivanje s međunarodnim partnerima, te otvaranje novih tržišta za bh. kompanije.

-Ideja je začeta prije godinu dana u našem Ministarstvu. Namjenska industrija Federacije BiH ima šta da pokaže i ovaj sajam predstavlja bitnu aktivnost Ministarstva, Vlade FBiH i firmi naše namjenske industrije. Također, jako nam je bitno što će se ovaj događaj održati baš u Sarajevu – rekao je Lakić.

Dodao je da je započela implementacija projekta, te da će se tom pitanju pristupati s posebnom pažnjom zbog njegove geopolitičke osjetljivosti.

- Vrlo pažljivo ćemo birati koga ćemo pozvati, kako ne bismo došli u situaciju da od dobre ideje, koju želimo realizirati, napravimo geopolitički problem – naveo je Lakić.

Sajam „First Balkan Shield – Industrial Expo & Summit 2026“ bit će održan u Sarajevu od 1. do 4. septembra 2026. godine, a očekuje se učešće brojnih domaćih i stranih kompanija, investitora, eksperata i donosilaca odluka iz oblasti namjenske industrije i sigurnosnog sektora.