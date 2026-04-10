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PRVOSTEPENA PRESUDA

Smajo Mandžić osuđen za premlaćivanje stranačkog kolege Begana Muhića: Poznato da li će moći ostati na poziciji

Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe

Began Muhić i Smajo Mandžić. Avaz

Piše: Sedin Spahic

10.4.2026

Općinski sud u Tuzli proglasio je Smaju Mandžića, zastupnika SDA u Skupštini TK, krivim za premlaćivanje stranačkog kolege i gradonačelnika Živinica Begana Muhića, saznaje portal "Avaza".

Riječ je o prvostepenoj stepeni, na koju postoji mogućnosti žalbe.

Mandžiću je izrečena uvjetna osuda, odnosno kazna zatvora od osam mjeseci, koja se neće izvršiti ako Mandžić u periodu od tri godine od pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo.

Iako je riječ o kazni dužoj od šest mjeseci, Mandžić neće morati odstupiti s pozicije u slučaju da presuda postane pravosnažna, jer to se odnosi samo na zatvorske kazne, ali ne i uslovne.

Presuda Smaji Mandžiću. Avaz

# BEGAN MUHIĆ
# OPĆINSKI SUD U TUZLI
# SMAJO MANDŽIĆ
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