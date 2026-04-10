Ademović: Dok Trampov sin obilazi Banju Luku, Šmit postaje kolateralna šteta

Ponovo smo ove sedmice svjedočilii činjenici da nije bilo sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, jer se na posljednjoj koja je trebala biti održana u srijedu nisu pojavili delegati HDZ BiH i SNSD-a, te nije bilo raspave o važnim, gorućim pitanjima u zemlji. Istovremeno, ti isti delegati jučer su pozvali na održavanje sjednice o funkcionisanju ovog doma. O ovoj temi ali i drugim važnim političkim pitanjima za N1 je govorio predsjedavajući Doma naroda, Kemal Ademović.

Pojašnjavajući posljednji slučaj neodržavanja sjednice Doma naroda, zbog nedolaska delegata SNSD-a i HDZ BiH, kazao je da se ovaj put radilo o "udruženoj blokadi", za razliku od prethodnih koje su bile naizmjenične od strane predstavnika ove dvije stranke.

Navodi i da je primio pismo od dopredsjedavajućeg Nikole Špirića, u kojem predlaže zakazivanje Kolegija Doma naroda za 20. april, budući da 13. april - koji je bio prvobitni plan Ademovića za sastanak Kolegija, spada u vaskršnje praznike.

- Nije mi problem zakazati, ali problem je protok vremena, mislio sam da 20. ili 21. bude sjednica doma, u dilemi sam šta da uradim, da li da zakažem i sjednicu doma - dodaje.

Krucijalni problem

Krucijalni problem je, kako je naglasio, činjenica da u Predstavničkom domu postoji nova većina, ali u Domu naroda je nema, s obzirom da je Trojka izbacila SNSD iz vlasti.

Na dnevnom redu prethodnih sjednica nalazile su se izuzetno važne tačke, uključujući evropske zakone, ukidanje akciza, te zakone u odnosu na zahtjeve Moneyvala.

Za narednu sjednicu, navodi Ademović, dnevni red neće uključivati zakon o akcizama, s kojim se ne slažu delegati SNSD-a, ali hoće ovaj koji se odnosi na Moneyval. Također, dnevni red neće uključivati smjene kadrova SNSD-a, što je i u prethodnim slučajevima predstavljalo prepreku za održavanje sjednice zbog protivljenja delegata te stranke.

Na pitanje o očekivanjima da visoki predstavnik Kristijan Šmit prekine ovu blokadu, odgovara da je prilikom pokretanja pitanja smjene Nikole Špirića od njega traženo da potpiše zahtjev, a na njegov upit kako će biti osiguran kvorum, dobio je odgovor od jednog od lidera Trojke: "Nemoj se brinuti to će riješiti visoki predstavnik".

Pitanje državne imovine

Govoreći o pitanju državne imovine, koje je aktuelizirano pokretanjem projekta izgradnje Južne interkonekcije, Ademović ističe da je samo Parlamentarna skupština BiH nadležna da donese zakon koji se odnosi na državnu imovinu.

Smatra da je "očigledno da nema političke volje da to uradi PS BiH".

Ukazao je i na druge probleme koje se odnose na državnu imovinu.

- Sve lokalne zajednice se ponašaju an način da uzurpiraju kako to oni misle da mogu da rade i svi oni krše presude Ustavnog suda, koji se očitvao više puta i rekao šta je državna imovina, i koji je način njenog raspolaganja - naglasio je.

Ipak, izrazio je nadu da bi, ukoliko ovo pitanje dođe na dnevni red, moglo biti usvojeno, s obzirom da se radi o projektu Južne interkonekcije.

Odlazak OHR-a i Šmita

U javnosti se već neko vrijeme špekulira o mogućem odlasku visokog predstavnika Kristijana Šmita, dolasku njegovog zamjenika, ili zamjenice, ali i zatvaranju ili izmještanju OHR-a.

- Ne mogu potvrditi takvu informaciju, i ono što do mene dolazi su različite informacije o odlasku Šmita, izmještanju OHR-a u Brisel, mijenjanju od strane njegovog zamjenika, ja ne znam sta je istina -odgovara Ademović.

Iako nije mogao dalje komentirati špekulacije, osvrnuo se na neke druge činjenice koje se odnose na visokog predstavnika.

- Izvjesno je da bi ovaj visoki predstavnik mogao biti kolateralna šteta pritisaka i uspostvaljenih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, Trampovom administracijom od strane Milorada Dodika, koju svi potcjenjuju. Dolazak člana porodice, sina Donalda Trampa u Banju Luku u bilo kojem aranžmanu je priličan poraz bh. diplomatije bez obzira kakav je aranžman plaćen ili kupljen. Zašto nije došao u Sarajevo, glavni grad, tu su institucije, predsjedništvo. Oni koji imaju komunikaciju s Bijelom kućom su trebali tražiti da dođe u Sarajevo. Ovo ima vrlo ozbiljne implikacije, ne bih ni preuveličavao, mislim da se potcjenjuje djelovanje Milorada Dodika takvo kakvo jest - zaključio je Ademović.