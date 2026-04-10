Šef Misije OSCE-a u BiH Rik Holcapl: BiH mora zadržati kontrolu nad izborima

Bez obzira na uvođenje biometrijske tehnologije i skenera za listiće na birališta, Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine mora na ovogodišnjim izborima u oktobru imati „Plan B“ u vidu „papirne procedure“, rekao je za „Dnevni avaz“ ambasador Rik Holcapl (Rick Holtzapple), šef Misije OSCE-a u BiH. Kontinuitet izbora mora biti osiguran i u slučaju tehničkih kvarova, jer i najmanji tehnički kvar može automatski biti percipiran kao sistemska prevara, jer je povjerenje građana u izborni proces već poljuljano, rekao je.

Kvalitet primaran

Odgovornost CIK-a je da u okviru budžeta izabere najkvalitetniju ponudu na osnovu činjenica, iskustva u poslovima izborne tehnologije, te integriteta, kao i da pri tome zanemari političke ili poslovne veze, rekao je komentarišući nabavku biometrijske opreme i skenera za birališta u BiH.

- Smatram da postoji čvrsta logika zbog koje CIK nije odabrao najnižu ponudu, već ponudu za koju je ocijenio da predstavlja najveći odnos vrijednosti za novac. Svaki sistem mora proći rigorozna stres testiranja i sigurnosne revizije znatno prije samih izbora, rekao je.

Važnost koda

Naglasio je da izabrana tehnologija mora biti transparentna, odgovorna i podložna reviziji, te da institucije BiH moraju zadržati potpuni nadzor i neograničen pristup sistemima radi inspekcije, testiranja i revizije.

Podvukao je da je zaštita izbornih podataka temeljna obaveza domaćih vlasti, dok je Misija OSCE-a u BiH isključivo tu da pruži tehničku pomoć u skladu s najboljim međunarodnim praksama. Naveo je da je slična oprema, testirana pilot-projektom u Brčko distriktu 2024. godine, pokazala zanemariva odstupanja na nivou statističke greške.

Žalbeni proces

Ovakvi procesi u drugim državama članicama OSCE-a uživaju snažnu podršku svih državnih institucija, dok je u BiH sve palo na teret CIK-a, rekao je ambasador Holcapl komentarišući opstrukcije ovog projekta, koje dolaze od državnih institucija.

Pozvao je nadležne da žalbeni postupak ne pretvaraju u alat politizacije, te naglasio da pravovremene odluke omogućavaju adekvatnu pripremu za Opće izbore u oktobru 2026. godine. Sljedeći ključni korak je osigurati da se proces odvija bez nepotrebnih spekulacija i opstrukcija, koje su neprihvatljive, dodao je.

„Ljudski faktor“

Ambasador je priznao da tehnologija ne može u potpunosti zamijeniti potrebu za profesionalnom i nepristrasnom administracijom, odnosno neutralisati ono što se zove „ljudski faktor“. Birački odbori su, prema nalazima Koalicije „Pod lupom“, već godinama najslabija karika izbornog procesa.

Biometrija i skeneri služe za standardizaciju procedura i ograničavanje prostora za manipulacije koje vrše političke stranke putem svog osoblja na biračkim mjestima, rekao je ambasador Holcapl. Zaključio je da tehnološku reformu mora pratiti i jačanje nezavisnosti izbornih tijela.

Misija OSCE-a će nastaviti da insistira na mjerama koje smanjuju neprimjeren politički utjecaj na rad odbora, istakao je.

Žalba URŽ-u

Trenutno Ured za razmatranje žalbi BiH (URŽ) odlučuje o žalbi banjalučke kompanije „Planet Soft“ na CIK-ovu odluku da uvođenje izborne tehnologije povjeri međunarodnoj korporaciji „Smartmatic“. To je posljednji korak prije potpisivanja ugovora s izabranim ponuđačem. Ako URŽ do kraja iskoristi zakonski rok od dva mjeseca da riješi žalbu, mogao bi time ugroziti uvođenje biometrijske tehnologije za identifikaciju birača i skenera za glasačke listiće na ovogodišnje izbore.