Novinar Avaza odgovorio Konakoviću na pozive da napuste firmu i prime "beneficirani radni staž"

Nakon što je danas na svom Facebooku nesretni Elmedin Dinokio Konaković probao da umanji pozive građanima da napadnu "Avaz" i novinare naše medijske kuće, reagirao je urednik u redakciji Evelin Trako.

Trako je, između ostalog, rekao da je „Avaz“ već 30 godina medijski gigant, gdje se plaće uvijek isplaćuju svakog prvog u mjesecu, da naši novinari imaju najbolje uslove rada na Balkanu, da razumije zašto su Konakoviću sitne 400.000 KM jer želi da opljačka 200 miliona KM, da se novinari ne boje političara koji sebi nije riješio ni stambeno pitanje nego se udomio kod Dalije.

Na kraju Trako je poručio glumcu iz Pinkove serije „Sex i selo“ Elmedinu Konakoviću, kojeg je optužio kao zataškivača tramvajske nesreće i jablaničke katastrofe, da će ga novinari „Avaza“ pratiti na suđenjima zbog podjele 600.000 KM, prisustva u aplikaciji Sky, davanja lažnog iskaza i, posebno zbog pljačke stoljeća koju su zaustavili upravo "Avaz" i Fahrudin Radončić.

Trako je, na kraju, zaključio, da će glumac amater, kojem je propala i politička epizoda, nakon oktobarskih izbora završiti kao gubitnik i niko i ništa.

- Dino - poručio je Trako - Nas ne možeš uplašiti i za tobom ne ide niko, možda čak ni Dalija.