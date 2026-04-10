Haos na graničnim prijelazima između BiH i Hrvatske: Čeka se i po tri sata

Duge kolone vozila večeras su zabilježene na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Kostajnica, Kozarska Dubica, Brod i Orašje.

Kako je saopćeno iz BIHAMK-a, zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije (EES – Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Na ostalim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Pojačan saobraćaj

Hrvatski autoklub navodi da je pojačan saobraćaj na većini graničnih prijelaza sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, zbog uvođenja novog sistema.

Pomoćnik glavnog direktora policije i načelnik Uprave za granicu Zoran Ničeno rekao je za HRT da novi sistem zahtijeva dodatno vrijeme za obradu putnika.

- Kontrola traje oko minute, oko 70 sekundi, zavisno od toga koliko je osoba vješta korištenju uređaja - rekao je.

Dodao je da su posebni izazovi na cestovnim prijelazima, gdje putnici moraju izlaziti iz vozila radi skeniranja. Policija planira ublažiti gužve korištenjem mobilnih uređaja.

- Već sada koristimo mobilne uređaje, a dodatno ćemo ih primjenjivati tokom vikenda i turističke sezone, i na cestovnim prijelazima i na aerodromima - naveo je Ničeno.

Osvrnuo se i na gužve na pojedinim prijelazima.

- Ne bih rekao da su gužve izazvane Entry/Exit sistemom. Na Bajakovu se čekalo oko tri sata, ali riječ je o petku prije pravoslavnog Uskrsa, kada su takva putovanja uobičajena - dodao je.

Šta predstavlja EES?

Podsjećamo, države članice Evropske unije od danas u potpunosti primjenjuju sistem ulaska i izlaska (EES), čime završava njegova fazna implementacija i prelazi se na potpuno digitalno evidentiranje prelazaka vanjskih granica Šengenskog prostora.

To znači da se više ne koriste pečati u putnim ispravama državljana trećih zemalja, već se svi podaci o ulascima i izlascima bilježe elektronski u EES sistemu.

Prema informacijama HAK-a, putnici na graničnom prijelazu Gradiška čekaju i do tri sata, a oko sat i po na prijelazima Kostajnica – Hrvatska Kostajnica i Ličko Petrovo Selo – Izačić.