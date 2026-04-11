Hadžić: Velik interes ove godine, prva grupa hadžija iz BiH 16. maja kreće put Mekke

U organizaciji Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, ove godine na hadž putuje 2.222 hodočasnika. Prva grupa kreće 16. maja avionom sa Sarajevskog aerodroma za Džedu. Posebna novina ove godine je digitalna podrška hadžijama putem mobilne aplikacije, izjavio je rukovodilac Ureda za hadž i umru Dževad Hadžić.

Govoreći o mogućim utjecajima regionalnih geopolitičkih tenzija na Bliskom istoku, Hadžić je u intervjuu za Fenu jasno istakao da organizacija hadža ni u jednom trenutku nije dovedena u pitanje.

- U stalnom smo kontaktu s Ministarstvom hadža, na dnevnoj bazi, i nema apsolutno nikakvih naznaka o odgodi niti se vode razgovori u tom pravcu. Procedura se odvija redovno, sve ide planiranom dinamikom. Dobijene su sve vize za naše hadžije i svakodnevno radimo na pripremama za hadž 2026. godine - kazao je Hadžić.

Dodao je da za sada nema ni promjena u avionskom saobraćaju.

- U kontaktu smo s našom aviokompanijom, saudijskom kompanijom Flynas, i nema nikakvih naznaka o odgađanju letova. Sve funkcioniše potpuno normalno. Nedavno smo realizirali i posljednju ovogodišnju umru - hadžije su otputovale, obavile obrede i sigurno se vratile, što dodatno potvrđuje stabilnost organizacije - istakao je.

Na pitanje o eventualnom poskupljenju putovanja usljed rasta cijena goriva, Hadžić je naglasio da to neće uticati na hadžije.

- Sve obaveze su već izmirene - plaćeni su hoteli, takse i ostali troškovi u Saudijskoj Arabiji. Ostala je još završna tranša za avio-prijevoz, koja se prema ugovoru uplaćuje 15 dana prije polaska. I eventualni dodatni troškovi neće biti preneseni na hadžije - pojasnio je.

Kao i prethodnih, i ove godine kvota za Bosnu i Hercegovinu je 2.222 hadžija.

- Interes je i ove godine bio izuzetno velik – imali smo oko 3.300 prijava, od čega je približno 1.100 osoba ostalo na listi čekanja - naveo je Hadžić.

Hadžije će, kao i prošle godine, prvo boraviti u Mekki, a potom u Medini, što se pokazalo kao bolje rješenje, posebno iz zdravstvenih razloga.

- Hadžije dolaze zdrave, obave hadž, a eventualne zdravstvene poteškoće lakše se podnose nakon obavljenih obreda, tokom boravka u Medini - pojasnio je.

U skladu s propisima, do sedam posto hadžija može biti starije od 70 godina, što u ovom slučaju iznosi 154 osobe.

- Svi ostali su u dobnoj skupini koja ne predstavlja veći zdravstveni rizik. S nama putuju iskusni ljekari, uključujući glavnog ljekara dr. Ajdina Rovčanina, specijalistu abdominalne hirurgije iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu - naveo je.

Poseban fokus stavljen je i na edukaciju hadžija, a Hadžić kaže da će svaki vodič održati edukativne sastanke i upoznati hadžije sa svim procedurama, uključujući korištenje aplikacije.

Smještaj je osiguran u provjerenim hotelima, u neposrednoj blizini harema.

- U Mekki ćemo boraviti u hotelu Le Meridien Towers, s čijim smo menadžmentom već usaglasili sve detalje. Naša prethodnica putuje sedam dana ranije kako bi pripremila sve segmente boravka. U Medini ostajemo u hotelima Maien Taiba Hotel, u neposrednoj blizini Poslanikove a.s. džamije – kazao je.

U sastavu organizacije nalazi se i medicinski tim od 14 članova - sedam ljekara i sedam medicinskih tehničara, kao i 47 vodiča, te šest šerijatskih konsultantica koje će pružati podršku hadžinicama.

- Očekujemo da svi članovi tima profesionalno obave svoj dio posla, uz prethodnu detaljnu pripremu i edukaciju - dodao je.

Hadžić je naglasio da su svi logistički segmenti hadža pažljivo isplanirani.

- Boravak na Arefatu je centralni dio hadža i za njega smo osigurali izuzetno dobre uslove. Također, boravak na Mini bit će omogućen svima koji to žele - kazao je.

I ove godine organiziran je i prijevoz za obrede bacanja kamenčića (džemreta), autobusom i vozom, što značajno smanjuje napor.

Posebna novina ove godine je digitalna podrška hadžijama putem mobilne aplikacije.

- Svaki hadžija dobit će SIM karticu s internetom odmah po dolasku u Džedu i pristup aplikaciji s kompletnim informacijama. Vodiči će u svakom trenutku moći locirati članove svoje grupe, što je posebno važno u velikim gužvama - pojasnio je Hadžić.

Aplikacija je već testirana tokom dvije umre i pokazala se veoma uspješnom.

Polazak hadžija planiran je od 16. do 21. maja, u 13 letova.

- U roku od šest dana sve hadžije bit će prebačene u Mekku, gdje ostaju do 31. maja. Nakon toga slijedi postepeni odlazak u Medinu, gdje će boraviti pet dana prije povratka u domovinu - rekao je.

Ove godine na hadž putuje i 205 hadžija iz dijaspore, najviše iz Sjedinjenih Američkih Država i Švicarske.

- Naša dijaspora je sastavni dio Islamske zajednice. Aktivno učestvuju u životu džemata, pomažu izgradnju i rad zajednice, te je prirodno da imaju svoje mjesto i u organizaciji hadža - naglasio je Hadžić.

Podsjetio je i na prošlogodišnje priznanje koje je dobio Sadžid Ramić, čime je uvršten među osam najboljih oficira za vezu pri Ministarstvu hadža Saudijske Arabije.

- To priznanje potvrđuje kvalitet i posvećenost našeg rada - zaključio je Hadžić, ističući da je organizacija hadža rezultat zajedničkog, koordiniranog djelovanja svih uključenih timova.