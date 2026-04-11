Bolne riječi o zajedničkom odrastanju: Prijateljica se oprostila od Šejle dirljivom porukom

Vijest o smrti mlade Šejle Hasanagić munjevito se proširila, ostavljajući za sobom samo muk, nevjericu i neizmjernu žalost. U danu koji u tradiciji nosi poseban značaj, petku, okončan je jedan mladi život. Duboku bol zbog njenog odlaska proživljavaju porodica, prijatelji i svi oni čije je živote Šejla dotakla.

Oni koji su s njom provodili dane sada se opraštaju, pokušavajući riječima ispuniti prazninu koju je nemoguće opisati.

Među brojnim oproštajima, posebno se izdvojila izrazito emotivna poruka njene bliske prijateljice. Ona se prisjetila decenija zajedništva i neraskidivih veza koje su gradile još od najranijeg djetinjstva:

- Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un. Svi smo Allahovi i Njemu se vraćamo. Od malih nogu pa do prije 4 dana bile smo skupa, napustila nas je u najljepšem danu, u divnom petku, moja i naša Šejla Hasanagić. Molim Allaha da joj oprosti sve grijehe i uvede je u Džennet, a familiji podari sabur. Falit ćeš mi puno.

Ove jednostavne, ali izuzetno teške riječi, na najbolji način svjedoče o veličini gubitka i praznini koju Šejla ostavlja u srcima onih koji su je voljeli.

Tragičan odlazak u cvijetu mladosti neumoljivo otvara pitanja na koja je teško pronaći odgovor. Istovremeno, ovaj tužni događaj služi kao bolan podsjetnik na važnost međuljudskih veza i na to koliko je život zapravo krhak i prolazan.