Goraždanski paroh Marko Marković: Vaskrs nosi poruku nade, praštanja i zajedništva

Pravoslavni vjernici dočekuju Vaskrs, najveći hrišćanski praznik koji simbolizuje uskrsnuće Isusa Hrista, pobjedu života nad smrću. Praznovanje počinje ponoćnim liturgijama u hramovima na Veliku subotu, a centralni događaj je Vaskršnja liturgija u nedjelju koja će biti služena i u crkvi u Donjoj Sopotnici kod Goražda.

Goraždanski paroh, jerej Marko Marković naglašava da Vaskrs nosi snažnu poruku nade, obnove, zajedništva i novog života

- Vaskrs je najveći, najvažniji, najuzvišeniji hrišćanski praznik i smisao sam po sebi, ta vaskršnja radost koja je data svim ljudima je blaga vijest o tome da je Hristos pobijedio smrt i da je nada za vječni život data i svima nama ostalim ljudima – kazao je Marković.

Naglašava da vaskršnja poruka nadilazi sve granice i pripada svakom čovjeku, bez obzira na vjeru i porijeklo. Ona podsjeća na snagu nade, praštanja i zajedništva, kao univerzalnih vrijednosti koje povezuju ljude širom svijeta.

Naglasio je da je vaskršnja poruka uvijek poruka mira i ljubavi a to je ono što u suštini, posebno u ova vremena, najviše i treba, da mir Božiji caruje među ljudima, da ljubav postoji uvijek među njima, "kao među pravom istinskom braćom, ljudima od iste krvi i mesa".

- Važno je da jedni druge volimo, poštujemo i da se radujemo tome što je Gospod učinio za nas. To je ogromna i jako skupocjena žrtva vaskršnja, jer kako nas naša pravoslavna vjera uči, sin Božiji sišao je među ljude, postao je jedan od nas, postao je čovjek. Umro je za nas na krstu da bi nas ponovo izmirio s Bogom – naglašava jerej Marković.

U Donjoj Sopotnici i ove godine bit će nastavljena tradicija vaskršnjeg okupljanja i „tucijade“.

Nakon rane liturgije, koja na dan Vaskrsa počinje u 6.00 sati, vjernici će se okupiti u porti hrama, gdje će biti organizovano takmičenje u izboru najtvrđeg jajeta, uz skromno posluženje i zajedničko praznično druženje.

Paroh Marković pozvao je vjernike da u što većem broju posjete hramove, da ne ostaju kućama, jer Vaskrs ima tu svoju pravu dimenziju tek u zajednici, u hramu uz molitvu.

- Spremili smo se, ofarbali jaja, ona čekaju učesnike tucijade, a vaskršnja jaja ćemo podijeliti sa svim našim komšijama i vjernicima. Pripremili smo više od hiljadu komada, jer radost je ljepša u toj mjeri ako se dijeli sa nekim. Mi upravo kroz to darivanje vaskršnjih jaja pokazujemo i svoju ljubav i sve ono pozitino što postoji u čovjeku prema svima onima kome ih i darujemo. Zahvalan sam vrijednim domaćicama koje su pomogle da se to sve pripremi i svim ljudima dobre volje koji svake godine učestvuju u organizaciji i pomažu kako finansijski tako i na druge načine – poručio je goraždanski paroh.

Takođe, planirane su i posjete institucijama u Goraždu, školama, bolnicama i drugim ustanovama, s ciljem unošenja praznične topline i podsjećanja da su ljudi upućeni jedni na druge.

Kako ističe Marković, suština praznika ogleda se u zajedništvu, razumijevanju i životu u slozi.