Čović i Filipović u Tuzli: Zaštititi ljudska prava i položaj hrvatskog naroda u TK

Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović i dopredsjednica HDZ-a BiH Darijana Filipović održali su u subotu u Tuzli sastanak s Predsjedništvom Kantonalnog odbora HDZ-a BiH Soli, predvođenim predsjednikom Matom Matijevićem.

U centru sastanka bili su aktuelna politička situacija u Bosni i Hercegovini, pripremne aktivnosti za Opće izbore 2026. godine te položaj i obaveze organizacije u okviru predstojećega izbornog procesa, s posebnim osvrtom na političke okolnosti na području djelovanja ove županijske organizacije, saopćeno je iz HDZ-a BiH.

Tom prilikom izražena je podrška daljem političkom i organizacijskom djelovanju Kantonalnog odbora HDZ-a BiH Soli, uz naglasak na važnost zajedništva, odgovornog rada i usklađenog djelovanja svih razina stranke.

Istaknuta je i važnost kontinuiranog političkog angažmana s ciljem zaštite prava i položaja hrvatskog naroda na području Tuzle i Tuzlanskog kantona.