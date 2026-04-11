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SLUŽBENA POSJETA

Čović i Filipović u Tuzli: Zaštititi ljudska prava i položaj hrvatskog naroda u TK

U centru sastanka bili su aktuelna politička situacija u Bosni i Hercegovini, pripremne aktivnosti za Opće izbore 2026. godine

Sa održanog sastanka. HDZ BiH

FENA

11.4.2026

Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović i dopredsjednica HDZ-a BiH Darijana Filipović održali su u subotu u Tuzli sastanak s Predsjedništvom Kantonalnog odbora HDZ-a BiH Soli, predvođenim predsjednikom Matom Matijevićem.

U centru sastanka bili su aktuelna politička situacija u Bosni i Hercegovini, pripremne aktivnosti za Opće izbore 2026. godine te položaj i obaveze organizacije u okviru predstojećega izbornog procesa, s posebnim osvrtom na političke okolnosti na području djelovanja ove županijske organizacije, saopćeno je iz HDZ-a BiH.

Tom prilikom izražena je podrška daljem političkom i organizacijskom djelovanju Kantonalnog odbora HDZ-a BiH Soli, uz naglasak na važnost zajedništva, odgovornog rada i usklađenog djelovanja svih razina stranke.

Istaknuta je i važnost kontinuiranog političkog angažmana s ciljem zaštite prava i položaja hrvatskog naroda na području Tuzle i Tuzlanskog kantona.

# DARIJANA FILIPOVIĆ
# TUZLA
# DRAGAN ČOVIĆ
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