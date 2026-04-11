Nakon što je "Avaz" razotkrio uhljebljivanje: Direktor Šemso traži "krtice" i prijeti radnicima krivičnim progonom

Nakon što je "Dnevni Avaz“ razotkrio zapošljavanje bivšeg člana Glavnog odbora Naše stranke Amera Tikveše u Federalni zavod za statistiku, direktor ove institucije Šemso Turković nije ponudilo objašnjenja javnosti – već je pokrenuo lov na onoga ko je dokument dostavio medijima. Šurković je poslao svim zaposlenima dopis u kojem praktično naređuje da se otkrije „krivac“ za curenje informacija i prijeti krivičnim progonom.

U dopisu se otvoreno navodi da su fotografije rješenja o imenovanju nastale unutar Zavoda, te da su ih mogli napraviti isključivo uposlenici koji su imali pristup dokumentu. Zbog toga Šurković od radnika traži da u roku od sedam dana dostave pisana izjašnjenja i odgovore na detaljna pitanja – ko je zaveo dokument, ko ga je unosio u evidenciju, ko ga je distribuirao i gdje se trenutno nalazi. Drugim riječima, umjesto odgovora na objavljene informacije o uhljebljivanju stranačkih kadrova, fokus je prebačen na unutrašnje „čišćenje“ i identifikaciju izvora.

Direktor ide i korak dalje – upozorava da fotografisanje i dijeljenje dokumenata može predstavljati krivično djelo, pozivajući se na član 224. Krivičnog zakona FBiH. U dopisu se navodi da takvo ponašanje predstavlja „ozbiljan prekršaj“ i da će odgovorni biti sankcionisani.

Istovremeno, zaposlenici se pozivaju da dostavljaju informacije direktno rukovodstvu, čime se stvara atmosfera pritiska i međusobnog prijavljivanja unutar institucije. Ključno pitanje, međutim, ostaje bez odgovora – da li je zapošljavanje o kojem je „Avaz“ pisao bilo zakonito i na osnovu kojih kriterija je izvršeno?

Umjesto da javnosti ponudi transparentno objašnjenje, rukovodstvo Zavoda očito je odlučilo da problem riješi tako što će pronaći onoga ko je informaciju iznio u javnost. U instituciji koja je već uzdrmana skandalima, uključujući i nedavni fizički obračun među službenicima, ovakav potez dodatno potvrđuje da je sistem pod ozbiljnim pritiskom – ali ne zbog „curenja“ dokumenata, nego zbog načina na koji se njime upravlja.