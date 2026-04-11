SBiH bira novo rukovodstvo uoči 30. godišnjice postojanja: Prisustvuje i Haris Silajdžić

Stranka za Bosnu i Hercegovinu danas održava kongres na kojem bira predsjednika i ključne organe stranke. Datum održavanja simbolično je odabran uoči 12. aprila, kada je ova politička organizacija osnovana prije 30 godina.

Prema ranijim odlukama, delegati će birati centralne organe za mandatni period od 2026. do 2030. godine, uključujući predsjednika stranke, članove Predsjedništva, kao i Glavni odbor.

Kongresu prisustvuje i prvi predsjednik stranke Haris Silajdžić, uz veliki broj članova, ali i gostiju iz drugih političkih partija.

Aktuelni predsjednik SBiH, načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić, važi za glavnog kandidata i očekuje se da zadrži ovu funkciju. On se ove godine kandidovao i za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Federacije BiH.