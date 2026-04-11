Spomenik Orbanovoj ekonomiji: Ovo je kružni tok u Mađarskoj

Velik dio tih sredstava dolazio je iz inicijativa namijenjenih pomoći siromašnijim, novijim članicama bloka da dostignu svoje bogatije zapadne susjede. No, uoči ključnih parlamentarnih izbora ove nedjelje, protivnici se pitaju što Mađarska može pokazati zauzvrat, upirući prstom u niz, kako ih nazivaju, megalomanskih, nedovršenih ili nepotrebnih građevinskih projekata.

Kritičari premijera Viktora Orbana kažu da su ovakvi projekti financirani novcem EU spomenik gospodarskom sustavu koji je njegova vlada izgradila tijekom 16 godina na vlasti. Orbanov izborni uspjeh, tvrde, temelji se na kombinaciji nemilosrdne demonizacije Europske unije - koju prikazuje kao dekadentnu, liberalnu i korumpirajuću silu - i istovremenog prihvaćanja golemih svota novca iz Bruxellesa.

Izgrađen je kako bi služio kontejnerskom terminalu na novoj željezničkoj pruzi koja bi ovom dijelu srednje Europe bez izlaza na more trebala omogućiti bolji pristup obali. Međutim, godinama nakon što je kružni tok dovršen, pruge još uvijek nema, pa on stoji neiskorišten usred polja, čekajući da mađarska vlada ispuni svoj dio projekta, piše CNN.

Zalaegerszega na zapadu Mađarske stoji kružni tok čija je izgradnja, kako ponosno objavljuje natpis, financirana sredstvima Europske unije u iznosu od 500 miliona forinti, odnosno oko 1,25 miliona eura.

Sistem ovisan o evropskom novcu

"Orban je bio glavni lovac na rentu u Europskoj uniji tijekom 2010-ih. Radilo se o svjesnoj strategiji", rekao je za CNN Krisztián Orbán, osnivač regionalne investicijske tvrtke Oriens, koji nije u srodstvu s premijerom. Istaknuo je i uspjeh vlade u povlačenju dodijeljenih sredstava u usporedbi sa susjedima, dodavši da je Orban "uspio privući ogromnu količinu novca iz EU".

Kružni tok kod Zalaegerszega, o kojem je prvi izvijestio mađarski istraživački portal Atlatszo, jedan je od desetak hiljada projekata u Mađarskoj koji su dobili sredstva EU otkako je Viktor Orban došao na vlast. Ministar regionalnog razvoja Tibor Navracsis prošle je godine u parlamentu izjavio da je EU u proračunskom razdoblju od 2014. do 2020. financirala 52.000 projekata u zemlji.

István János Tóth, direktor Centra za istraživanje korupcije u Budimpešti, koji je i sam iz Zalaegerszega, rekao je da je kružni tok klasičan primjer skupog projekta koji donosi malu vrijednost. "Bez europskih sredstava Orban ne bi mogao uspostaviti ovakav sustav", ustvrdio je Tóth. Prema organizaciji Transparency International, Mađarska je najkorumpiranija zemlja u Evropskoj uniji.





Projekt koji čeka prugu

Radovi na kružnom toku započeli su u trenutnom proračunskom razdoblju EU, koje traje do 2027. godine. Logistička tvrtka Metrans kupila je zemljište s planom izgradnje kontejnerskog terminala koji bi se spojio na novu prugu. Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó 2021. godine položio je kamen temeljac za novi terminal.

Do kraja 2023. lokalna općina je, uz pomoć sredstava EU, izgradila kružni tok, potvrdio je za CNN gradonačelnik Zalaegerszega Zoltán Balaicz. Međutim, prilikom posjeta lokaciji ovog travnja, nije bilo nikakvih naznaka da je gradnja pruge započela.

Balaicz je rekao da je projekt još uvijek u fazi javne nabave. Tko god dobije ugovor, imat će više od dvije godine za izgradnju pruge, izvijestio je Atlatszo, što znači da ona - ako ikad bude izgrađena - možda neće biti spremna prije 2029. godine.

Šetnice bez šume i drugi apsurdi

Kružni tok kod Zalaegerszega nije jedini nedovršeni ili beskorisni projekt u Mađarskoj koji je dobio sredstva EU. David Pressman, bivši američki veleposlanik u Mađarskoj, tijekom svog mandata je upozoravao da građevinski projekti ne ispunjavaju uvijek svoja obećanja. "Kakav pogled s još jedne mađarske 'šetnice u krošnjama' u Hatvanu, financirane sredstvima EU", napisao je na društvenim mrežama 2024. godine, objavivši fotografije na kojima stoji na šetnici - bez ijednog stabla na vidiku.

Drugi primjeri o kojima su izvještavali mađarski mediji uključuju "vidikovac" visok manje od metra. Kritičari tvrde da je Mađarska puna takvih projekata, često financiranih od strane iste institucije protiv koje Orban grmi. "Umjesto da se bavi posrnulim gospodarstvom, Orban upire prstom u grabežljive vanjske sile koje navodno predstavljaju prijetnju Mađarima i mađarskoj naciji", rekao je Pressman za CNN.

"Vođi zemlje koja slovi kao najkorumpiranija u Europskoj uniji puno je lakše govoriti o 'civilizacijskim borbama' nego objasniti izvanredno bogatstvo koje je njegova obitelj stekla dok narod i gospodarstvo pate", dodao je.