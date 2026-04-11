BHRT obilježio 81. godinu rada i pozvao na jaču podršku javnom servisu

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine (BHRT) je na svoj 81. rođendan, pokrenula kampanju kojom partnere i prijatelje poziva da finansijski podrže borbu za očuvanje javnog medijskog servisa Bosne i Hercegovine.

BHRT ostaje odlučan u namjeri da nastavi borbu za opstanak uprkos višegodišnjim nepovoljnim okolnostima u koje je doveden ne svojom krivicom.

- Prošle godine, obilježavajući 80. godišnjicu postojanja, postojala je nada da rješenja postoje. Svoj 81. rođendan BHRT dočekuje s upozorenjem, ali i konkretnim pomacima. Privredni sud u Banjoj Luci donio je prvu pravomoćnu presudu u korist BHRT-a, prema kojoj Radio-televizija Republike Srpske treba uplatiti 5,4 miliona konvertibilnih maraka na ime RTV takse u roku od 30 dana. Riječ je, međutim, o dijelu ukupnog duga RTRS-a koji premašuje 104 miliona KM, a koji godinama opterećuje poslovanje BHRT-a i onemogućava njegovo stabilno i neometano funkcionisanje – navodi se u saopćenju.

Naglašavju da se ne govori samo o očuvanju jedne radiotelevizije, već o očuvanju signala koji decenijama povezuje Bosnu i Hercegovinu, u dobrim i lošim trenucima.

U narednom periodu BHRT će se posebnim pismom obratiti institucijama nižih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, dijaspori, privrednicima i drugim subjektima, s ciljem pokretanja zajedničkih aktivnosti za očuvanje javnog servisa.

- Pitanje koje se ovom kampanjom otvara jeste da li Bosna i Hercegovina želi imati svoj javni servis. Ako želi, sada je trenutak da to pokaže – kazali su.

BHRT upozorava da se gašenjem njenog signala ne gasi samo jedan medij, već i prostor u kojem ova zemlja govori sama o sebi.

- Moto kampanje je "Ne dozvolimo da drugi pričaju naše priče" - saopćeno je iz BHRT-a.