Izetbegović: S Trojkom tonemo sve dublje, da bi oni otišli, mora otići i Bećirović

U Sarajevu je danas svečano obilježena 33. godišnjica rada organizacije Žene SDA, uz prisustvo oko 1.000 članica, funkcionera i gostiju iz cijele Bosne i Hercegovine, regiona i diplomatskog kora.

Prisutnima se obratio i predsjednik SDA Bakir Izetbegović, koji je u svom obraćanju ukazao na značaj uloge žena u očuvanju i jačanju političke snage SDA.

- Žene su od početka bile oslonac SDA. Bile su državne i entitetske ministrice, potpredsjednice FBiH, prva kantonalna premijerka je iz SDA, bile su načelnice općina, nositeljice listi. Ko može skupiti 1.000 ljudi na jednom mjestu? Vi radite bolje nego što se to možda i prepoznaje – kazao je Izetbegović, naglasivši pri tome i ulogu žena u očuvanju porodice kao osnovne ćelije društva.

Dodikovi lobisti

Osvrnuo se predsjednik SDA i na geopolitičke aktuelnosti i posljedice tih događaja na Bosnu i Hercegovinu. Posebno je ukazao na pokušaje nametanja narativa Dodikovih lobista o navodnom sukobu Jevreja i hrišćana protiv muslimana u Bosni i Hercegovini.

- Neće im to poći za rukom, bez obzira koliko novaca trošili i koliko će još potrošiti. Dodik je savladan. Ima presudu Suda BiH koja još uvijek nije izvršena. Ali se Klub Bošnjaka u PSBiH obratio VSTV-u i ono je zatražilo od Suda u Banjoj Luci da kaže šta je učinio na tome da se ta presuda provede. Dodik neće moći potpisati liste, niti će moći nekoga ovlastiti da to uradi – kazao je Izetbegović.

Zatim je istaknuo značaj primjene modernih tehnologija na narednim Općim izborima.

- Interesantno je da su svi iz vlasti pokušavali da mimoiđu to, da se to ne desi, pa smo mi iz opozicije bili prisiljeni da guramo taj proces. I ako bude usvojen Zakon, a bit će, to će biti naš Zakon. SNSD, Trojka i HDZ neće uspjeći da izbjegnu pravične izbore – poručio je predsjednik SDA.

Upozorio je Izetbegović na nedovoljan ili nepostojeći angažman aktuelne vlasti na spašavanju važnih kompanija, poput Željezare Zenica i Koksare Lukavac, koje nisu značajne samo sa ekonomskog već i sigurnosnog aspekta.

- Žele da nas ostave bez važnih sirovina. Jedanaest hiljada ljudi da ostane bez posla. To treba spriječiti, a ne rade dovoljno da to urade. SDA će to spriječiti. Spriječit ćemo i plaćanje preko milijardu KM privatniku za kupovinu Telemacha. Tu pljačku stoljeća treba spriječiti – izjavio je Izetbegović.

Govorio je Izetbegović i ekonomskim rezultatima vlasti predvođene premijerima SDA i onih vlasti koje su predvodili kadrovi drugih stranaka.

- U posljednjih 20 godina je tri mandata nosila SDA sa svojim premijerima, a dva mandata SDP i njihov premijer je bio Nermin Nikšić. SDA-ovi premijeri su otvorili 142.000 novih radnih mjesta. Nikšić je u svoja dva mandata otvorio manje od 9.000 radnih mjesta. Brzina otvaranja novih radnih mjesta kroz 20 godina je 12:1 u našu korist. Dvanaest puta smo bili brži. A to je osnovni generator stabilizacije rješavanja svih problema u BiH – kazao je Izetbegović.

Istaknuo je da su Lokalni izbori 2024. godine pokazali i promjenu volje birača, s obzirom da su Trojka i stranke okupljene oko njih izgubili preko 40.000 glasova, dok je SDA dobila novih 35.000 glasova.

- Ljudi moraju shvatiti šta se desilo i šta prijeti da će se desiti. Država Bosna i Hercegovina je ponižena u ovom mandatu. Ustav je suspendovan na jedan dan. To se nigdje i nikome ne radi, a to su nama uradili. Bošnjaci su poniženi, izbačeni su iz vlasti. Dodik je ispunio obećanje da će „Srbi i Hrvati, a ne muslimani odrediti ko će biti vlast“. To se desilo. I naši su muslimani na to pristali, i kad ih je vrijeđao, i kad im je psovao genocid. Oni su čekali da ih on izabere. Isponižavali su naš narod – izjavio je Izetbegović.

Podsjetio je predsjednik SDA da su svi reformski procesi, poput evropskog i NATO puta, u zastoju, dok ekonomski parametri padaju.

- Osamdeset posto penzionera bi živjelo ispod granice siromaštva da nije dijaspore koja pomaže svoje roditelje, i da nije zaduživanja koje ove godine iznosi 2,6 milijardi. Ovo je neodrživo. Mi smo izliječili ekonomiju. Počeli smo da više proizvodimo nego što trošimo. Sada su nas ponovo doveli u minuse, u zaduživanje, u depresiju. Enormno se zadužujemo, a cijene divljaju, mladi odlaze i mi polako tonemo u živo blato – kazao je Izetbegović.

Tri godine

Govoreći o napadima na SDA, osvrnuo se na, kako kaže, zloupotrebu pravosuđa za potrebe progona i linča kadrova stranke. U tom kontekstu je izdvojio bivšeg federalnog premijera Fadila Novalića, te bivšu direktoricu KCUS-a Sebiju Izetbegović po čijoj se tužbi protiv odluke Senata UNSA sutkinja Općinskog suda u Sarajevu proglasila nenadležnom.

- Nakon tri godine procesa sutkinja kaže da joj treba dodatno vrijeme. A onda, kada je proces došao do kraja, kaže da je Općinski sud nenadležan. Uradila je to kada je vidjela da ne može donijeti odluku koja nije u Sebijinu korist. Takvo nešto se nikada u svijetu nije desilo. To je sprdanje sa vladavinom zakona i pravosuđem – izjavio je Izetbegović.

Jako je važno, dodao je Izetbegović, da Trojka ode na oktobarskim izborima.

- A da bi Trojka otišla, mora otići i njen član Predsjedništva BiH Denis Bećirović. On je učestvovao u svemu ovome u čemu danas živimo, a pokušava se distancirati od toga. Ako on ostane, ostat će na vlasti i ovaj klaster stranaka. I ostat će ovo stanje, i produbit će se, i tonut ćemo dalje. A to se ne smije desiti. Mi se moramo vratiti, ne zbog SDA ili zbog vlasti koja će biti jako teška u narednom mandatu, već zbog ove zemlje i ovog naroda – poručio je Izetbegović.