Vukanović nastavlja obračun s opozicijom u RS: S Trivić ne mogu za isti stol, ne odustajem od kandidature za Predsjedništvo

Nebojša Vukanović, predsjednik Liste za pravdu i red, komentarišući sastanak koji su, prije dva dana, u Banjoj Luci održali predsjednik SDS Branko Blanuša, predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić i gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković, rekao je da nije bio pozvan na taj sastanak, niti da znao da će do njega doći. Oni su, kako su objavili poslije sastanka, izrazili nadu da će sljedećem okupljanju prisustvovati i Vukanović, iako je on, u više navrata, naglasio da neće.

Odgovorio je i na pitanje – da li je u međuvremenu ublažio stav ili će ostati dosljedan ranijim porukama? – Ko će biti kandidat za predsjednika – pitanje je koje treba da se riješi u opoziciji. Branko Blanuša je najbolje rješenje, a ja sam iznio sijaset argumenata koji idu u prilog tome. Od Jelene Trivić i Draška Stanivukovića tražim da ga podrže, čime bi se riješili svi nesporazumi u opoziciji. Ja ne tražim bilo kakvu podršku za mene, tražim samo da stanu iza Blanuše. Nadam se da su Stanivuković i Trivić pojasnili Blanuši zbog čega ga sad ne mogu podržati kao kandidata za predsjednika RS – rekao je Vukanović za Srpskainfo. On smatra da Blanuša ne smije da popusti i da odustane od kandidature za predsjednika, jer bi to, kako kaže, dovelo do velikih turbulencija unutar SDS.

– To bi izazvalo potpuni haos. Vjerujem da je to i cilj Stanivukovića i Dodika. On je neko ko nema mrlje u karijeri, nije korumpiran, univerzitetski je profesor i bilo bi veliko poniženje da se on, s takvom biografijom, povuče pred studentom koji nije upisao ni treću godinu na fakultetu i koji nema ništa drugo od referenci, osim gomile prljavog novca kojim kupuje poslanike. Ja insistiram na Blanuši kao jedinom mogućem kandidatu za predsjednika RS, koji bi ujedinio i SDS i opoziciju. Nadam se da će kod Trivić i Stanivukovića prevladati razum i da će prihvatiti argumente koje iznosim – rekao je on. Na pitanje Srpskainfo da li će im to sve ponoviti i na sljedećem sastanku, Vukanović kaže da nema razloga za to.