Arhijerejski namjesnik sarajevski Vladimir Stupar za "Avaz": Na posljednjem sudu jedina mjera će biti ljubav

Vjernici pravoslavne vjeroispovjesti u nedelju, 12. aprila, obilježavaju Vaskrs.

Prema pravoslavnom kalendaru, ovo je najveći hrišćanski blagdan koji slavi vaskrsenje Isusa Hrista, a tim povodom razgovarali smo s arhijerejskim sarajevskim namjesnikom, protojerejem-stavroforom Vladimirom Stuparom.

Koje su temeljne vrijednosti koje simbolizira Vaskrs?

- Vaskrsenje Hristovo otvara put ljudima i daje Božiju silu da ljudska priroda može u Hristu kao Novom Adamu prevazići smrt. Čovjekov najveći neprijatelji su grijeh, đavo i smrt, koji bivaju pobijeđeni Hristovim Vaskrsenjem. U Crkvi vjernici koji su sjedinjeni sa Hristom kroz Svete tajne, ujedno bivaju pobjedioci grijeha, smrti i đavola.

Duhovni smisao

Kako danas tumačite suštinsku poruku Vaskrsa u vremenu brzih promjena i nesigurnosti?

- Suštinska poruka Vaskrsa danas, kao uostalom i u svim vremenima, je da će konačnu pobjedu dobra nad zlom i života nad smrću donijeti Hristos kada dođe da sudi živima i mrtvima. Na posljednjem sudu jedina mjera će biti ljubav. Sve što je osvijetljeno dobrotom i ljubavlju će naslijediti život vječni. Dakle, u budućem životu neće biti boli, smrti i propadljivosti, već samo radost i punoća života sa Bogom.

Da li se, prema Vašem mišljenju, duhovni smisao Vaskrsa gubi u savremenom društvu ili dobija nove oblike?

- Duhovni smisao Vaskrsa se ne temelji na prolaznom svijetu niti na društvu koje se stalno mijenja u borbi sa svojom smrtnošću i prolaznošću. Vaskrsenje Hristovo uvodi u život svakog čovjeka svijest da dobro i ljubav prema ljudima treba da bude motiv čovjekovog života i rada. Samo ono dobro koje smo ljudima učinili pokrenuti Hristovom ljubavlju, bit će nam uračunato kao pravednost na Božijem sudu da zadobijemo vječni život budućeg vijeka koji dolazi.

Kako gledate na komercijalizaciju blagdana u današnjem vremenu i na to što se pojedini običaji danas više praktikuju iz forme nego iz suštine?

- Nisu svi ljudi dostigli savršenstvo vjere kroz ljubav prema Bogu i zbog toga u skladu sa svojim duhovnim uzrastom i proslavljaju praznik na način koji su izabrali.

Koliko je Vaskrs danas prilika za jačanje porodičnih i društvenih veza?

- Ako Vaskrs postane sadržaj čovjekovog života, onda preobražen čovjek po mjeri ljubavi i približavanja Bogu postaje prisan svima, kako u porodici tako i u široj zajednici kojoj pripada.

Kako obnoviti osjećaj solidarnosti i brige za druge u duhu Vaskrsa?

- Drugi ljudi nisu slučajni prolaznici u našem životu. Drugi su ogledalo naše duše i zbog toga milost koju pokazujemo kroz solidarnost i brigu otkriva naše srce i istinsku čovječnost. Bogoljublje i čovjekoljublje su sjedinjeni u Hristu i kroz Hrista, preko vjernika sa svim ljudima i cjelokupnom Božijom tvorevinom.

Radost Vaskrsa

Može li ideja vaskrsenja biti metafora za društveni oporavak i novi početak?

- Vaskrsenje Hristovo je činjenica koja dva milenijuma živi kao pokretačka snaga čovječanstva i neprestano obnavlja civilizaciju i ljudska društva po mjeri povratka Hristu i Njegovom Jevanđelju.

Kako Vi lično doživljavate Vaskrs danas u odnosu na djetinjstvo?

- Vaskršnja radost koju djeca osjećaju je iskrena i blagodatna radost života. Istu radost iznova osjećam svakog Vaskrsa, tako da i ove godine doživljavam vaskrsenje kao i u djetinjstvu.

Postoji li neka poruka ili običaj koji posebno nastojite prenijeti mlađima?

- Svaki čovjek je mlad bez obzira na biološki uzrast, jer duša ljudska teži za vječnim i neprolaznim životom. Punoću vječnog života nam daruje Hristos svojim slavnim vaskrsenjem. Poštovanje roditelja i poslušnost prema roditeljima osigurava blagoslov Božiji, zdravlje, kako duhovno tako i tjelesno, kao i napredak djeci, jer je to volja Božija.

Uzrok konflikata je nedostatak ljubavi

Kakvu poruku Vaskrs može poslati društvu koje je često podijeljeno i opterećeno konfliktima?