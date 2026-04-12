Zenički hrišćani vaskršnjom liturgijom obilježili najvažniji hrišćanski praznik Vaskrs

Straješina Crkve rođenja Presvete Bogorodice u Zenici protojerej Marko Maleš predvodio je jutrošnju vaskršnju liturgiju za zeničke pravoslavne vjernike, koja je počela ophodom oko hrama te pjesmu 'Hristos vaskrse!'.

Vaskrsenje Hristovo, kazao je Maleš, glavni je i osnovni hrišćanski praznik koji slavi pobjedu života nad smrću te kojeg s radošću i veseljem danas dočekuju vjernici diljem svijeta pa tako i grada Zenica, gdje se jutros u pravoslavnom hramu okupilo oko 40 vjernika.

- Kaže sveto Evanđelje, Isus kada je propovijedao: Gdje je dvoje-troje, u moje ime, tu sam i ja! Mi se uvijek držimo te riječi Isusove i radujemo se velikom prazniku. Širom svijeta ima dosta pravoslavnih hrišćana koji danas proslavlavljaju najradosniji hrišćanski praznik, pjevajući pjesmu “Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt uništi i onima u grobovima život darova!”.

To je najbitnija, da kažemo, pjesma i najbitnija poruka cijelog praznika Vaskrsenja- da nam je Hristos donio pobjedu nad smrću, to jeste donio nam je život vječni! Ono u što mi pravoslavni hrišćani vjerujemo - poručio je Maleš.

Svim ljudima, također žele da današnji praznik donese mir, radost, blagostanje te dosta dobrih i pozitivnih vijesti.

- Ovih dana, vidimo u svijetu jako velike turbulencije. Molimo se Gospodu Bogu za mir u cijelom svijetu, za spasenje svih ljudi, bez obzira koje su boje kože, koje nacije ili kojoj vjeri pripadaju. Hristos je univerzalna ličnost i došao je radi svih ljudi. Mi tako vjerujemo! Nije došao samo radi određenih, tako da tu poruku ljubavi i zajedništva širimo i pričamo među svima jednako - istakao je Maleš.

Sve hrišćane svijeta, zenički protojerej Maleš pozdravio je tradicionalnim pozdravom: Hristos vaskrse, Vaistinu vaskrse!

Radost ovog praznika tradicionalno upotpunjuju i kuhana šarena jaja, koja simboliziraju novi život te se dijele prijateljima, a posebno djeci.