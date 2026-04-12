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PREDSJEDNICA FBIH

Bradara u povodu Vaskrsa: Neka praznična radost učvrsti vjeru, nadu i zajedništvo

Naglasila je i kako praznici poput Vaskrsa podsjećaju na vrijednosti koje društvu uvijek iznova daju snagu, razumijevanje, poštovanje

Lidija Bradara. Kabinet predsjednice FBiH

FENA

12.4.2026

Predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara uputila je čestitku svim pravoslavcima u Bosni i Hercegovini koji slave Vaskrs.

Poželjevši mir, zdravlje, blagoslov i radost u obiteljskim domovima, Bradara je istakla kako Vaskrs nosi snažnu poruku nade, vjere i zajedništva.

- Svima koji slave Vaskrs upućujem iskrene čestitke, uz želju da ovaj veliki praznik donese mir, zdravlje i blagoslov u vaše domove. Neka vaskrsna radost učvrsti vjeru, nadu i zajedništvo - poručila je Bradara.

Naglasila je i kako praznici poput Vaskrsa podsjećaju na vrijednosti koje društvu uvijek iznova daju snagu, razumijevanje, poštovanje, solidarnost i vjeru u dobro, saopćeno je iz kabineta predsjednice FBiH.

# LIDIJA BRADARA
# ČESTITKA
# VASKRS
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