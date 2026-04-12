Hodžić: Privatizacija društvene imovine bila je model za nadolazeću 'privatizaciju' javnih dobara

Politički analitičar Sejfudin Hodžić izjavio je danas u Sarajevu da je privatizacija društvene imovine, imovine radnih ljudi i građana, bila model za nadolazeću "privatizaciju" javnih dobara, imovine građana Bosne i Hercegovine, kako od strane domaćih tako i stranih investitora.

Kao uvodničar na sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca - Krug 99 o temi "Čija je naša imovina? O eko-energetskom suverenitetu Bosne i Hercegovine", Hodžić je istakao da se, uprkos zakonskoj zabrani raspolaganja državnom imovinom, odnosno imovinom građana, kao i brojnim odlukama Ustavnog suda BiH, ovih dana poduzimaju značajni koraci o raspodjeli te imovine.

- Ekonomski suverenitet BiH nije pošteđen stranog uticaja te zbog toga ne možemo reći da naša država slobodno donosi svoje odluke u pogledu ekonomskih politika, razvojnih strategija, te upravljanja resursima - naveo je Hodžić.

Dodao je da je imovina građana Bosne i Hercegovine uz imovinu države Bosne i Hercegovine i preduzeća koja u njoj djeluju osnov ekonomskog suvereniteta građana Bosne i Hercegovine.

- Suvereno upravljanje izvorima energije, njihova proizvodnja i korištenje spadaju u osnovne postulate na kojima se povrđuje autoritet države da uz politike poreza, trgovine i fiskalne politike gradi jaku domaću privredu i izbjegne preveliki utjecaj stranih korporacija i vlada i tako jača sveukupni ekonomski suverenitet - naglasio je Hodžić.

Smatra da su investitori dobrodošli ali energetska tranzicija treba da ojača suverenitet građanina, jer javna dobra su njihova imovina, a ne monopol onih kojima su isto i čista i prljava energija samo ukoliko donosi profit.

- Energetski i ekonomski suverenitet moraju biti prioritet za svaku odgovornu vlast u BiH, a pravna sigurnost kao osnova za privredni rast i razvoj za dobrobit svih njenih građana kao nosilaca suvereniteta - poručio je Hodžić.