Obilježena 33. godišnjica stradanja bošnjačkih civila na sportskim igralištima u Srebrenici

U Srebrenica je danas, na sportskim igralištima ispred osnovne i srednje škole, obilježena 33. godišnjica stravičnog zločina nad bošnjačkim civilima.

Tog 12. aprila 1993. godine tokom turnira u malom fudbalu na igralištima se okupio veliki broj građana, uglavnom mladih, a s položaja "Vojske Republike Srpske" iznenada su ispaljene četiri granate koje su pale među okupljene i tom prilikom ubile 74 i ranile više od 100 osoba.

Godišnjica se obilježava svake godine, a na ogradu igrališta polaže se cvijeće u znak sjećanja na žrtve.

Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković upozorio je da su zločini počinjeni u Srebrenici i Podrinju u periodu 1992–1993. godine imali obilježja genocidne namjere, te ponovo apelovao na nadležne institucije da procesuiraju odgovorne.

- Pred očima UNPROFOR-a ispaljeno je više granata, pri čemu su ubijene 74 osobe, dok je više od 100 ranjeno. Uprkos ozbiljnosti ovog zločina, do danas niko nije procesuiran, iako se kontinuirano upućuju pozivi na odgovornost. Riječ je o masovnim zločinima, a slični slučajevi zabilježeni su na više mjesta na području Srebrenice i Podrinja – potcrtao je Duraković.

Jedan od preživjelih svjedoka, Hasan Hasanović, prisjetio se tog dana.

- Ja lično sam čuo jednu detonaciju, a kasnije sam shvatio da ih je bilo više. Sa prijateljem sam bez daha dotrčao na igralište. Na prvi pogled učinilo mi se da ima petsto mrtvih ljudi, jer je gornje igralište bilo prekriveno tijelima, i ranjenih i mrtvih. Mi smo u jednu kuću unosili ranjenike. Nisam odustajao od toga da pomognem ljudima, iako je u to vrijeme vladala glad. Teško je prisjećati se, ali ne smijemo zaboraviti i nadamo se da će pred lice pravde biti privedeni oni koji su počinili ovaj zločin – kazao je Hasanović.

Članica Udruženja Pokret enklava Srebrenica i Žepa Kada Hotić također je govorila o strahotama kojima je svjedočila.

- Kad sam prošla ovim putem vidjela sam lokve krvi, to je bilo strašno. Jedno dijete je imalo pola tijela, a ova ograda je bila puna dijelova ljudskog tijela. Danas se moramo sjećati svih ubijenih i moramo pričati istinu kako se ovakvi zločini nikada ne bi ponovili – kazala je Hotić.

Za ovaj zločin do danas niko nije odgovarao, što porodice žrtava smatraju poraznim.

Povodom godišnjice, u Kulturnom centru u Srebrenici održana je i konferencija pod nazivom „Masakr na školskom igralištu u Srebrenici 12. aprila 1993. godine: činjenice, odgovornost i kultura sjećanja“.