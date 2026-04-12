Preminula Jasmina Dučić-Nuhodžić, dugogodišnja uposlenica Opće bolnice u Sarajevu: "Bila je oslonac, snaga i tiha sigurnost"

Smrt Jasmine Dučić-Nuhodžić, dugogodišnje sekretarice Kabineta direktora Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, potresla je širu zajednicu.

Od Jasmine su se oprostili iz Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ ističući kako je bila više od saradnice.

- Odlazak naše Jace nenadoknadiv je gubitak za naš kolektiv, ali i za sve one koji su imali čast i sreću da je poznaju. Bila je oslonac, snaga i tiha sigurnost na koju smo se uvijek mogli pouzdati. Godinama je svojim znanjem, predanošću i izuzetnom odgovornošću gradila ne samo profesionalne standarde, već i međuljudske odnose ispunjene poštovanjem i toplinom. U složenom i često teškom okruženju zdravstvenog sistema, Jasmina je bila smiren glas razuma, osoba koja je spajala ljude i unosila red, dostojanstvo i ljudskost u svaki segment rada - naveli su.

Njen kolektiv uputio je porodici, prijateljima i svima koji su je voljeli i poštovali najdublje izraze saučešća.

- Njena vrata i njeno srce bili su uvijek otvoreni. Nije postojalo pitanje bez odgovora, niti problem bez njenog iskrenog truda da ga riješi. Upravo u toj tihoj, svakodnevnoj posvećenosti ležala je njena veličina. Pamtit ćemo je po osmijehu koji je donosio olakšanje, po riječima koje su smirivale i po djelima koja su ostavljala trag. Bila je osoba koja nije tražila pažnju, ali ju je svojim karakterom i dobrotom prirodno zasluživala. Teško je pronaći riječi koje mogu opisati prazninu koju njen odlazak ostavlja. Ostaje tišina u hodnicima, ali i trajna obaveza da njegujemo vrijednosti koje je živjela – predanost, poštenje i brigu za druge. Jasmina nije bila samo dio naše ustanove – bila je njeno srce.Njeno ime i djelo živjet će u našim sjećanjima – tiho, dostojanstveno i zauvijek - istaknuli su.

Jasmina je u Općoj bolnici decenijama bila desna ruka menadžmentu i oslonac svim kolegama. Iza sebe je ostavila supruga Fakija i sina Hamzu.