Održano takmičenje "Stars of English" za učenike osnovnih škola

U organizaciji Richmond Park Schools Sarajevo, održan je jedan od najiščekivanijih obrazovnih događaja godine "Stars of English", takmičenje koje već godinama okuplja najtalentovanije učenike 8. i 9. razreda osnovnih škola u BiH i pretvara njihovo znanje engleskog jezika u pravu pozornicu kreativnosti, hrabrosti i izražavanja.

Taj jedinstveni događaj okupio je 344 učenika, uz podršku 42 mentora iz 33 škole sa područja četiri kantona, potvrđujući svoj značaj i utjecaj u obrazovnoj zajednici.

Učenici su imali priliku da se dokažu kroz raznovrsne i dinamične kategorije: Spelling Bee, Persuasive Speaking, Short Movie, Art, Music i English World Cup. Svaka od ovih kategorija nosi snažnu poruku: jezik nije samo ono što znamo, nego ono što možemo uraditi s njim.

Inspiracija za nastanak tog takmičenja proizašla je iz strasti prema jezicima, ali i iz svijesti da je engleski danas ključ koji otvara vrata svijeta bez granica. Iako učionica postavlja temelje, prava sigurnost, tečnost i samopouzdanje dolaze tek onda kada se jezik koristi hrabro, kreativno i bez straha.

Cilj ovog događaja je osnažiti mlade da koriste engleski jezik kao alat za izražavanje, povezivanje i bolje razumijevanje svijeta oko sebe, saopćeno je iz Richmond Park Schools.