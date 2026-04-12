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OBRAZOVANJE

Održano takmičenje "Stars of English" za učenike osnovnih škola

Ovaj jedinstveni događaj okupio je 344 učenika, uz podršku 42 mentora iz 33 škole sa područja četiri kantona

Održano takmičenje "Stars of English" za učenike osnovnih škola. Richmond Park Schools

FENA

U organizaciji Richmond Park Schools Sarajevo, održan je jedan od najiščekivanijih obrazovnih događaja godine "Stars of English", takmičenje koje već godinama okuplja najtalentovanije učenike 8. i 9. razreda osnovnih škola u BiH i pretvara njihovo znanje engleskog jezika u pravu pozornicu kreativnosti, hrabrosti i izražavanja.

Taj jedinstveni događaj okupio je 344 učenika, uz podršku 42 mentora iz 33 škole sa područja četiri kantona, potvrđujući svoj značaj i utjecaj u obrazovnoj zajednici.

Učenici su imali priliku da se dokažu kroz raznovrsne i dinamične kategorije: Spelling Bee, Persuasive Speaking, Short Movie, Art, Music i English World Cup. Svaka od ovih kategorija nosi snažnu poruku: jezik nije samo ono što znamo, nego ono što možemo uraditi s njim.

Inspiracija za nastanak tog takmičenja proizašla je iz strasti prema jezicima, ali i iz svijesti da je engleski danas ključ koji otvara vrata svijeta bez granica. Iako učionica postavlja temelje, prava sigurnost, tečnost i samopouzdanje dolaze tek onda kada se jezik koristi hrabro, kreativno i bez straha.

Cilj ovog događaja je osnažiti mlade da koriste engleski jezik kao alat za izražavanje, povezivanje i bolje razumijevanje svijeta oko sebe, saopćeno je iz Richmond Park Schools.

# TAKMIČENJE
# RICHMOND PARK SCHOOLS
# "STARS OF ENGLISH"
# OBRAZOVANJE
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