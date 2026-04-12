Sarajevo sve privlačnije pacijentima iz dijaspore: Niže cijene, kvalitet i brzina usluge ključni razlozi dolaska

Sarajevo posljednjih godina postaje sve značajnija destinacija za dentalni turizam, a sve veći broj pacijenata iz dijaspore odlučuje se da upravo u Bosni i Hercegovini obavi stomatološke i dijagnostičke zahvate. Razlozi su jasni, kvalitet usluge, niže cijene i, možda najvažnije, brzina kojom se dolazi do pregleda i terapije. Pacijenti najčešće dolaze iz zemalja zapadne Evrope i Skandinavije, a riječ je uglavnom o osobama porijeklom iz BiH koje povjerenje daju domaćim stručnjacima, istovremeno koristeći boravak u domovini za liječenje.

Selimović: Kvalitet bolji nego u zemlji u kojoj živim . Facebook Selimović: Kvalitet bolji nego u zemlji u kojoj živim . Facebook

Jedna od njih je Suada Selimović iz Švedske, koja ističe da je odluka o dolasku bila rezultat preporuka i pozitivnih iskustava drugih. - Odlučila sam se za Sarajevo zbog preporuke i iskustva mojih prijatelja – kazala je Selimović za „Dnevni avaz“ i dodala da je kvalitet usluga nadmašio njena očekivanja. Bez čekanja na pregled Osim kvaliteta, značajna je i ušteda. Sagovornica ističe da je uštedjela vrijeme, ali i novac, te da je sve bilo jeftinije za nekoliko stotina eura. - Dolazak na liječenje pretvorio se i u lijepo životno iskustvo. Lijepo se provela i završila što sam htjela. Otišla sam s najljepšim osmijehom – dodala je Selimović.

Vulić: Najveća prednost je što nema čekanja . Facebook Vulić: Najveća prednost je što nema čekanja . Facebook

Dodaje da joj se najviše dopao Stari Grad, odnosno Baščaršija, vožnja žičarom do Trebevića, zatim tradicionalna hrana. Slična iskustva ima i Selvira Vulić iz Danske, koja je u Sarajevo došla zbog dijagnostičkih usluga, naglašavajući dostupnost i brzinu. - Došla sam preko preporuke od prijatelja koji kažu da se ne čeka uopšte usluga magnetnog snimanja. Kvalitet i usluga je na najvišem nivou. Mogućnost brzog pregleda bila je presudna – kazala je Vulić za naš list. Dodaje da će Sarajevo ubuduće birati i za preventivne preglede, te je navela da će preventive radi dolaziti u Sarajevo - Ovdje ću uraditi komplet pregled, jer je to nemoguće u zemlji u kojoj živim, izuzev ako nije na vidiku oboljenje. Imala sam vremena i da obiđem dio grada nakon tretmana. Svidjelo mi se sve. Ljudi su ljubazni i susretljivi – dodala je Vulić.

Savremene stomatološke ordinacije nude vrhunsku uslugu . Facebook Savremene stomatološke ordinacije nude vrhunsku uslugu . Facebook