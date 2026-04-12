Sarajevo sve privlačnije pacijentima iz dijaspore: Niže cijene, kvalitet i brzina usluge ključni razlozi dolaska

Sarajevo posljednjih godina postaje sve značajnija destinacija za dentalni turizam, a sve veći broj pacijenata iz dijaspore odlučuje se da upravo u Bosni i Hercegovini obavi stomatološke i dijagnostičke zahvate. Razlozi su jasni, kvalitet usluge, niže cijene i, možda najvažnije, brzina kojom se dolazi do pregleda i terapije.
Pacijenti najčešće dolaze iz zemalja zapadne Evrope i Skandinavije, a riječ je uglavnom o osobama porijeklom iz BiH koje povjerenje daju domaćim stručnjacima, istovremeno koristeći boravak u domovini za liječenje.
Jedna od njih je Suada Selimović iz Švedske, koja ističe da je odluka o dolasku bila rezultat preporuka i pozitivnih iskustava drugih.
- Odlučila sam se za Sarajevo zbog preporuke i iskustva mojih prijatelja – kazala je Selimović za „Dnevni avaz“ i dodala da je kvalitet usluga nadmašio njena očekivanja.
Bez čekanja na pregled
Osim kvaliteta, značajna je i ušteda. Sagovornica ističe da je uštedjela vrijeme, ali i novac, te da je sve bilo jeftinije za nekoliko stotina eura.
- Dolazak na liječenje pretvorio se i u lijepo životno iskustvo. Lijepo se provela i završila što sam htjela. Otišla sam s najljepšim osmijehom – dodala je Selimović.
Dodaje da joj se najviše dopao Stari Grad, odnosno Baščaršija, vožnja žičarom do Trebevića, zatim tradicionalna hrana.
Slična iskustva ima i Selvira Vulić iz Danske, koja je u Sarajevo došla zbog dijagnostičkih usluga, naglašavajući dostupnost i brzinu.
- Došla sam preko preporuke od prijatelja koji kažu da se ne čeka uopšte usluga magnetnog snimanja. Kvalitet i usluga je na najvišem nivou. Mogućnost brzog pregleda bila je presudna – kazala je Vulić za naš list.
Dodaje da će Sarajevo ubuduće birati i za preventivne preglede, te je navela da će preventive radi dolaziti u Sarajevo
- Ovdje ću uraditi komplet pregled, jer je to nemoguće u zemlji u kojoj živim, izuzev ako nije na vidiku oboljenje. Imala sam vremena i da obiđem dio grada nakon tretmana. Svidjelo mi se sve. Ljudi su ljubazni i susretljivi – dodala je Vulić.
Stomatologinja Amela Kadrić Kadić pojašnjava da je dolazak stranih pacijenata dio šireg trenda dentalnog turizma, koji je u stalnom porastu. Prema njenim riječima, najčešće dolaze pacijenti iz Njemačke, Austrije, Švicarske, Skandinavije i SAD, uglavnom osobe porijeklom iz BiH koje imaju povjerenje u domaće ljekare i žele povoljnije usluge.
Najviše dolaze iz dijaspore
- Dolazak pacijenata u Sarajevo zbog pružanja zdravstvenih usluga iz drugih zemalja je zapravo u sklopu dentalnog turizma – kazala je Kadić.
Kako ističe, najtraženiji su kompleksniji zahvati poput implantata, protetskih rješenja i estetskih korekcija.
Prednost Sarajeva u odnosu na druge destinacije, kako navodi, ogleda se u kombinaciji cijene, kvaliteta i organizacije rada. Pacijenti posebno cijene mogućnost da sve obave na jednom mjestu, od pregleda do terapije, što značajno skraćuje proces liječenja.
- U Sarajevu su cijene znatno niže nego u EU, kvalitet doktora i medicinska oprema je sve bolja – dodala je Kadić.
Uštede i do 70 posto
Govoreći o finansijskom aspektu, ističe da su uštede značajne, iako zavise od vrste zahvata i same klinike.
- To su tvrdnje da stranci mogu uštedjeti 50-70 posto u odnosu na zemlje zapadne Evrope. 70 posto je maksimum, ali ne za svaku uslugu i svaku polikliniku – kazala je Kadić.
I pored troškova puta i smještaja, Sarajevo ostaje isplativa opcija za veliki broj pacijenata.
Kadrić Kadić naglašava da dentalni turizam ima veliki potencijal, ali da je za njegov razvoj potrebna bolja organizacija i promocija.
Dodaje da je ključno jače povezivanje zdravstvenog i turističkog sektora, kao i snažniji marketing kako bi Sarajevo postalo prepoznatljivo na svjetskoj mapi zdravstvenog turizma.
Sve traženija destinacija
Sve veći broj pacijenata potvrđuje da Sarajevo postaje ozbiljna konkurencija razvijenim evropskim centrima kada je riječ o dentalnim i zdravstvenim uslugama. Kombinacija stručnosti, dostupnosti i turističke ponude čini ga sve privlačnijim izborom.