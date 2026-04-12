Bihaćki atletičari dominirali na Uskršnjem turniru u Splitu, mladi osvojili šest medalja

Članovi Atletskog kluba Bihać ostvarili su zapažen nastup na 13. uskrsnom mitingu u Splitu, gdje su osvojili ukupno šest medalja – pet zlatnih i jednu srebrenu, potvrdivši kvalitetan rad i kontinuitet dobrih rezultata na međunarodnoj sceni.

Boje kluba branilo je deset takmičara: Ilhan Ahmed Pašić, Zana Skalić, Emina Mehdin, Iman Balić, Isa Balić, Vedad Vikić, Aiša Hodžabegović, Lamija Mehdin, Jasmin Husić i Jasmina Nuspahić, a upravo su mlađe kategorije donijele najviše razloga za zadovoljstvo.

Najmlađi među osvajačima medalja, Ilhan Ahmed Pašić, obilježio je svoj osmi rođendan na najbolji mogući način – pobjedom u disciplini 60 metara s vremenom 9.98 sekundi. Dvostruki trijumf ostvarila je Iman Balić, koja je bila najbrža i na 60 i na 200 metara, dok je Isa Balić osvojio zlato u utrci na 200 metara. Vedad Vikić dominirao je na 600 metara, također osvojivši prvo mjesto.

Srebrenu medalju za bihaćki klub osvojila je Jasmina Nuspahić u utrci na 400 metara u seniorskoj konkurenciji, što ovom rezultatu daje dodatnu težinu.

Iako su ostali članovi ekipe ovaj put ostali bez medalja, ostvarili su zapažene nastupe i doprinijeli ukupnom uspjehu kluba. Takmičenje u Splitu, pored sportskih rezultata, proteklo je u pozitivnoj atmosferi ispunjenoj druženjem, smijehom i zajedničkim aktivnostima, uključujući i kratki izlet do Splitske rive.

Iz Atletskog kluba Bihać uputili su čestitke svim takmičarima i njihovim trenerima, ističući kako su ostvareni rezultati još jedna potvrda da se predan rad, disciplina i kontinuitet treninga isplate, uprkos skromnim uslovima u kojima klub djeluje.

Posebnu zahvalnost izrazili su organizatorima iz Splita na srdačnoj dobrodošlici i kvalitetnoj organizaciji mitinga.