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BOSANSKI PETROVAC

Koalicioni partneri SNSD i NiP povećali sebi naknade, vijećnici SDA napustili sjednicu

Navodi se da bi ukupni troškovi rada vijećnika u ovoj godini mogli premašiti 200.000 KM, dok je kroz preraspodjele budžeta za njihove naknade osigurano dodatnih 43.750 KM u odnosu na raniji plan

Općinsko vijeće Bosanski Petrovac. Fena

B. A.

12.4.2026

Budžet Općine Bosanski Petrovac za ovu godinu donio je izmjene koje uključuju povećanje naknada za rad općinskih vijećnika, što je izazvalo političke tenzije.

Prema dostupnim informacijama, amandman su predložili vijećnici skupštinske većine koju čine SNSD, NES, NiP i nezavisna lista, a potom je i usvojen bez podrške opozicije.

Vijećnici SDA napustili su sjednicu i nisu učestvovali u glasanju, izražavajući neslaganje s predloženim izmjenama.

Navodi se da bi ukupni troškovi rada vijećnika u ovoj godini mogli premašiti 200.000 KM, dok je kroz preraspodjele budžeta za njihove naknade osigurano dodatnih 43.750 KM u odnosu na raniji plan.

Na vanrednoj sjednici održanoj 31. marta, većina je podnijela veći broj amandmana na budžet koji je predložio načelnik Mahmut Jukić, pri čemu su, prema njegovim riječima, naknadno dodani i dodatni zahtjevi čija vrijednost prelazi prvobitno usaglašeni okvir.

Kako je naveo, dio sredstava preusmjeren je iz kabineta načelnika, uključujući stavke poput tekuće rezerve, plaća i drugih naknada, dok su određene službe dobile umanjenja, a pojedini infrastrukturni projekti povećanja.

Budžet Općine Bosanski Petrovac ostao je na nivou od 9,4 miliona KM, uz preraspodjele unutar postojećih stavki i povećanje ukupnih prihoda u odnosu na nacrt.

# BOSANSKI PETROVAC
# NAKNADE
# OPĆINSKO VIJEĆE
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