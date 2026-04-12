HDZ BiH pred važnom odlukom: U ponedjeljak se očekuje ime kandidata za Predsjedništvo BiH

U ponedjeljak, 13. aprila, u HDZ BiH očekuje se donošenje jedne od ključnih političkih odluka uoči izbora, potvrda kandidata za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda.

Prema informacijama iz stranačkih krugova, najizglednija kandidatkinja je Darijana Filipović, a njena kandidatura se tumači kao nastavak političkog pravca lidera stranke Dragana Čovića.

Kako se navodi, konačnu odluku saopštit će upravo Čović nakon sjednice stranačkih tijela, čime bi trebalo biti poznato ime kandidata za Predsjedništvo.

Ipak, pojedini izvori i analitičari ne isključuju mogućnost iznenađenja u posljednjem trenutku, iako se takvi scenariji smatraju manje vjerovatnim.

Dodatnu političku težinu cijelom događaju daje i najavljena posjeta hrvatskog premijera Andreja Plenkovića Bosni i Hercegovini istog dana, što se u političkim krugovima tumači i kao simbolična podrška.