Stevandić uporedio Orbana s feniksom, Crnadak likuje zbog pobjede Mađara: "RS je spremna za isto u oktobru"

Nakon što je postalo jasno da Viktor Orban nakon 16 godina odlazi u opoziciju, a novi premijer Mađarske će biti Peter Mađar, na društvenim mrežama se oglasio predsjednik NSRS Nenad Stevandić.

On nije puno komentirao Mađara, ali jeste odlazećeg Orbana. Kazao je da je Orban izgubio političku bitku, ali je udario "temelje evropskog suverenizma, antimigrantske i antiratne politike".

- Politički je ostao u poziciji feniksa. Izlio je i temelje srpsko-mađarskog prijateljstva. Džentlmenski je priznao poraz. Mađar je njegov učenik. Odlazi li ili opet počinje - pitao je Stevandić.