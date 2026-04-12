Stevandić uporedio Orbana s feniksom, Crnadak likuje zbog pobjede Mađara: "RS je spremna za isto u oktobru"

Nakon što je postalo jasno da Viktor Orban nakon 16 godina odlazi u opoziciju, a novi premijer Mađarske će biti Peter Mađar, na društvenim mrežama se oglasio predsjednik NSRS Nenad Stevandić.
On nije puno komentirao Mađara, ali jeste odlazećeg Orbana. Kazao je da je Orban izgubio političku bitku, ali je udario "temelje evropskog suverenizma, antimigrantske i antiratne politike".
- Politički je ostao u poziciji feniksa. Izlio je i temelje srpsko-mađarskog prijateljstva. Džentlmenski je priznao poraz. Mađar je njegov učenik. Odlazi li ili opet počinje - pitao je Stevandić.
Šef Kluba PDP-a u NSRS Igor Crnadak je očito bio sretniji zbog pobjede Mađara.
- Iskrene čestitke narodu Mađarske. Uzeli su stvar u svoje ruke, napravili maksimalnu izlaznost i izabrali promjene. RS spremna je za isto takvo dostignuće 4. oktobra ove godine. Narod Mađarske je pokazao da, kada imate volju i stvarnu želju da odredite vlastitu budućnost, onda u tome i uspijete.
Čestitke mađarskom narodu na veličanstvenom izbornom danu, na rekordnoj izlaznosti i na historijskoj odluci koju su danas donijeli. Republika Srpska je spemna da isto to uradi, iako će biti pokušaja da se spriječi uvođenje novih tehnologija i da se onemoguće pošteni i fer izbori. Neće uspjeti u tome, a onda će narod reći svoje. Neće im pomoći ni milioni prljavih para, ni čelični stisak režima - naveo je Crnadak.