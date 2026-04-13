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U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Dino spaljuje 11.000 radnih mjesta u Zenici

Za 20 miliona KM kupili nacionalno blago. Hoće li radničke straže pred Dininu kuću?

Naslovnica današnjeg "Dnevnog avaza". Avaz

Avaz.ba

13.4.2026

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Dino spaljuje 11.000 radnih mjesta u Zenici.

Dok se zemlje Evrope naoružavaju, izdajnik Konaković i Dodikov tajkun Pavlović uništavaju tešku industriju Federacije BiH i Bošnjaka. Za 20 miliona KM kupili nacionalno blago. Hoće li radničke straže pred Dininu kuću?

Donosimo i analizu izbora u Mađarskoj: Kraj Orbanovog proruskog apsolutizma.

Čitajte i o crnim statistikama na bh. cestama. 17 nesreća se dešava dnevno, a stotine ljudi su stradale.

Košarkaš Tarik Islamović govori sve o karijeri u Americi.

Borba za biomteriju se i dalje nastavlja: Odlučujuću ulogu odigrat će Ured za žalbe.

Pišemo i sve detalje o novih hitovima Džejle Ramović i Šejle Zonić.

Analiziramo političku situaciju u RS: Dodikovi partneri se već mlate oko mrvica.

Ličnost dana je Savo Milošević: Probudio Želju.

Na stranicama Mozaika čitajte o promociji 31 hafiza i 20 hafiza.

Stručnjaci govore za "Avaz": Šta BiH može očekivati od vojnih poteza Beograda?

Na stranicama Globusa piše se o situaciji na Bliskom istoku i neuspjehu primirja.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.

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