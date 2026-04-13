Stanje na putevima: Na više dionica se izvode sanacioni radovi

Putevi u Bosni i Hercegovini su uglavnom prohodni i saobraća se uz povoljne vremenske uslove. Početkom radne sedmice očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama ali i prilazima gradovima. Apelujemo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske zone. Na više dionica širom Bosne i Hercegovine trenutno se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj saobraćajnoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez u tim zonama.

Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina (Banj Brdo) putnička vozila do 3,5t saobraćaju jednom takom, naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Na regionalnoj cesti Zvornik-Priboj (u mjestu Goduš) saobraća se usporeno-jednom trakom.

Zbog redovnog servisiranja tunelske cijevi tunela Ivan (smjer Bradina-Tarčin) od 8 sati zatvoren je ulaz na autocestu A-1 na naplatnom mjestu Bradina. Uključenje na autocestu je preusmjereno na naplatno mjesto Tarčin.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A-1 Kakanj-Lašva, u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste. Za vrijeme radova vozila se usmjeravaju dvosmjerno-desnom stranom, smjer Lašva-Kakanj.

Zbog izvođenja neophodnih radova na dionicama autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi i Sarajevo zapad-Lepenica, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog radova na sanaciji dilatacija na mostu na magistralnoj cesti M-17 Konjic-Tarčin (prije tunela Bradina), saobraćaj je preusmjeren iz vozne u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima: Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška i Brod. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Povodom pravoslavnog Vaskrsa, večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija u Bosni i Hercegovini.