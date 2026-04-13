Faruk Kajtaz za “Avaz”: Orban nije bio prijatelj BIH, a kakav će biti njegov nasljednik tek ćemo vidjeti

Na jučerašnjim izborima stanovnici Mađarske ispisali su historiju i dosadašnjeg premijera Viktora Orbana, nakon 16 godina na vlasti, poslali u opoziciju, a moguće i političku penziju. Ubjedljiva pobjede Petera Mađara i njegove stranke Tisa, koja je prema preliminarnim rezultatima osvojila 138 od ukupno 199 pozicija u Parlamentu, najavljuju temeljite promjene. Kako će one utjecati na Orbanove saveznike u regionu tek treba vidjeti, kazao nam je politički analitičar Faruk Kajtaz.

- Već sada je jasno da je Aleksandar Vučić izgubio ozbiljnog saveznika, kao i Milorad Dodik kome je Orban itekako poslužio kako bi se riješio američkih sankcija. Što se tiče Hrvatske Plenković može odahnuti, mada je i njegova dugogodišnja vladavina u Hrvatskoj na neki način vrlo slična Orbanovom modelu “zarobljene države”. Što se tiče BiH, jasno je, Orban nije bio prijatelj, a kakav će biti njegov nasljednik to ćemo tek vidjeti – kaže Kajtaz.

On ocjenjuje da na izborima u Mađarskoj nije izgubio samo Orban, već posredno i američki predsjednik Donald Tramp.

- Trampa je na gubitničku stranu odvela njegova odluka da se bez ikakvih ustezanja aktivno uključi u izbore u Mađarskoj, na stranu Orbana i očajnički ga podrži, iako su sve relevantne ankete ukazivale na Orbanov izvjesni poraz. Čak, na kraju, i znatno veći od očekivanog. Gubitak kontrole nad Orbanom samo je još jedan u nizu velikih geopolitičkih poraza predsjednika SAD u zadnje vrijeme. Trampova ideja je - što slabija i razjedinjenija Evropa kao svojevsrni „vazal“ Vašingtona i na tom planu Orban je bio možda i najvažnija karika utjecaja i izvoza „trampizma“ na Stari kontinent – ističe Kajtaz.