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MOSTAR

Održava se sjednica HDZ-a BiH: Očekuje se odluka o kandidatu za Predsjedništvo

Kao moguća kandidatkinja već se spominje Darijana Filipović

Predsjedništvo HDZ-a BiH. Fena

S. S.

13.4.2026

U Mostaru se danas održavaju dvije sjednice Hrvatske demokratske zajednice BiH na kojima bi mogle biti donesene ključne odluke pred naredne izbore.

U 12 sati se održava sjednica Predsjedništva stranke, a onda je planirana i proširena sjednica Središnjeg odbora.

Jedna od glavnih tema trebala bi biti izbor kandidata za člana Predsjedništvo Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, što je politički vrlo značajna odluka s obzirom na to da HDZ BiH još nije zvanično predstavio svog kandidata. 

Kao moguća kandidatkinja već se spominje Darijana Filipović.

Izjave za medije najavljene su za poslijepodne, nakon završetka obje sjednice.

# PREDSJEDNIŠTVO BIH
# HDZ BIH
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