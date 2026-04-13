Dino spaljuje 11.000 radnih mjesta u Zenici

O čemu se radi? Javnosti je poznato da je „Željezara“ Zenica kupljena za bijednih 20 miliona KM, ali je manje poznato da je u svemu tome veliku ulogu imao, ispred Trojke, lično Dino Konaković.

Također, u odvojenoj reakciji protiv pljačke i uništenja, javno je stala i SDA, odnosno njen predsjednik Bakir Izetbegović. On je na skupu među 1.000 okupljenih Žena SDA upozorio da će SDA zaustaviti uništenje teške industrije.

Nakon što je Dodikovog kuma Radišića častio sa 100 miliona, a kragujevačkog biznismena Dragana Šolaka naumio da časti sa 750 miliona KM sa kamatama, na redu su se našli giganti „Koksara“ u Lukavcu i „Željezara“ u Zenici.

Dokle god je Dine Konakovića, kojeg je Milorad Dodik javno prozvao svojim „korisnim idiotom“, korupcijskih afera u BiH i lopovluka nedostajati neće.

Od „Željezare“ direktno zavisi 10.000 radnih mjesta plus najmanje 1.000 radnih mjesta, odnosno porodica, vezanih za tu industriju.

Krajem prošle godine, „Željezaru“ je preuzela kompanija iz grupacije „Pavgord“ (H&P Zvornik), čiji je vlasnik Gordan Pavlović, biznismen iz Foče.

Da se Bošnjaci ne dosjete, što je Konakoviću osnovni cilj, za direktora i minornog suvlasnika je postavljen izvjesni Ahmed Hamzić.

Situacija u „Novoj Željezari“ Zenica, kako su joj ime nadjenuli, trenutno je vrlo loša i čak kritična.

Kompanija ima sirovina (ruda+koks) za svega 20 dana rada, a ako se ništa ne promijeni, planirano je gašenje ključnih pogona, kao što su visoka peć, čeličana, aglomeracija...

Brutalnu pljačku Dine Konakovića i Gordana Pavlovića sada oni žele fakturisati građanima Federacije BiH i BiH kroz zaštitne mjere za proizvodnju čelika.

Njih dvojica su zbog toga veoma sretni i nadaju se isključenju struje zbog dugova, a ne brine ih da su platili likvidnost vrlo upitno.

Teška prevara

Ako se zna da je Pavlović biznismen, veoma blizak Miloradu Dodiku, ali i regionalno prisutan u Srbiji i šire, ne iznenađuje da je jedna od njegovih specijalki otkup sekundarnih sirovina.

Prevedeno na bosanski, plan je da se otpuste svi radnici u „Željezari“ i da se na tom mjestu napravi fabrika za preradu sekundarnih sirovina, odnosno spalionica koja bi trebala donijeti stotine miliona KM profita biznismenu iz Foče i njegovom bošnjačkom partneru ili još bolje rečeno, bošnjačkim partnerima.

Kada se ovo zna, potpuno je jasno zašto Konaković divlja po društvenim mrežama i režimskim televizijama, jer želi skrenuti pažnju s egzistencijalnog uništenja 11.000 radničkih porodica iz Zenice i šire.

Također, redovnim proglašavanjem Radončića, pa ponekad i Izetbegovića, za navodne izdajnike, šef raspadnutog NiP-a loži maglu da bi mu prošla prevara, kada se uzmu u obzir Radišić, kupovina „Telemacha“ i prodaja „Željezare“, teška više od milijardu KM i pokušaj krađe od 200 miliona KM od dioničara BH Telecoma.

Hoće li biti cjelodnevnih radničkih straža pred Konakovićevom kućom na Baščaršiji

Radnici „Željezare“ se neće lako predati, iako sindikati „Željezare“ pokazuju veliko strpljenje prema Vladi FBiH od koje s razlogom očekuju spas ili otkup ugovora od Pavlovića, pojavljuju se i sve glasniji tonovi da situaciju treba radikalizirati.

Oštrica je posebno usmjerena na najomraženiju ličnost u Bošnjaka Dinu Konakovića, jer on komentariše hitnu akviziciju jedne male televizije, gdje niko ne ostaje bez posla, a šuti o akviziciji koja, ako se zna da jedno radno mjesto izdržava četveročlanu porodicu, najamnje 40.000 ljudi ostavlja bez hljeba. Radnici već razmišljaju da pred Konakovićevom kućom na Čaršiji pošalju cjelodnevne radničke straže dok se isti ne povuče iz tala i posao s Pavlovićem potpuno poništiti.